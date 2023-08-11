«Ничего не сделали, кроме полосы!» Лукашенко посещает Национальный аэропорт Минск

Новости Беларуси. Мы найдем выход из любой ситуации. В беде никого не оставим. Президент посещает Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Главы государства – работа авиаотрасли в условиях санкций. Александр Лукашенко также оценил перспективы развития национального аэропорта и завода гражданской авиации.

В аэропорту две взлетно-посадочные полосы. Вторая была введена аккурат перед проведением Европейских игр в 2019-м. В последние годы национальный авиаперевозчик и национальный аэропорт работают в условиях санкций, но костяк профессионалов сохранен на предприятиях. Оценить масштабы аэропорта можно только сверху. Профильный вице-премьер доложил Президенту о выполненных поручениях и планах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это то, что мы имеем, перспективы? Это в который раз вы мне уже рисуете это? Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ну вы уже видели это. Здесь появилось дополнительно только железнодорожная тематика, которую закончили проектировать.

– Короче, мы с того времени, как вы мне эту картинку показывали, ничего не сделали, кроме полосы.

– Нет. Вот здесь у нас здание старого вокзала, мы вам покажем, стоит сегодня. Когда-то давно, когда строился этот, оно использовалось как склад. Нам необходимо реконструировать, расширять заправку «Белавиа». Уже тоже есть проект.

– А что, такая необходимость есть? У нас не хватает заправочных мощностей.

– Просто из-за сроков ее нужно обновлять, она уже старая, и надо развиваться на перспективу. Потому что мы должны работать не только на заправку «Белавиа», но и использовать аэропорт для дозаправки грузовиков. То есть это такой бизнес, который надо поддерживать.

– Хорошо.

Один из проектов – связать железнодорожные ворота столицы и воздушную гавань страны. Идея недешевая. Но Президент потребовал вдумчиво провести калькуляцию. Аэропорт развивать с учетом перспектив.

Александр Лукашенко:

Я имею в виду, чтобы мы не строили дублирующих, параллельных каких-то путей, а использовали то, что есть. Анатолий Сивак:

Я вам и сказал про третий путь. Мы запланировали строить третий путь, потому что она работает тоже как транзитная (от Колодищ) и сегодня эти контейнеры китайские идут. И когда мы все это посчитали, то на перспективу нам надо было все равно думать о третьем пути. – Хорошо, давайте договоримся: когда будет готовый проект, мы отдельно его рассмотрим. Наглядно, все вместе, а вы вникайте. Если нет альтернативы, это у нас единственный вариант, тогда будем идти этим путем.