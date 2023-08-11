Лукашенко: «Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив зарабатывать деньги»
Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.
Для обывателя аэропорт – это здание аэровокзала и самолеты. Для тех же, кто работает в сфере авиаперевозок, это в разы больше зданий, техники и сопутствующих экономических нюансов. Президенту докладывают о положении дел по пути, Александр Лукашенко внимательно слушает рассуждения о трудностях и резюмирует.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Честно говоря, чтобы он не просил у нас поддержки, денег, а чтобы он жил за свои гроши.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это они должны как «Отче Наш» усвоить – денег нет вообще, даже если есть, их нет. Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив зарабатывать деньги. Если где-то мы можем подключиться и помочь, пусть скажет, если это вопрос государственный. А приходить и просто, ну знаете, пойдем, из бюджета попросим – этот не тот подход.
На территории аэропорта с недавних пор расположился завод гражданской авиации. Сейчас здесь ремонтируют самолеты и достраивают новый цех покраски. Он станет самым современным на пространстве СНГ и значительно разгрузит завод в Ульяновске, который пока в некотором смысле монополист. Сдачу проекта обещают в начале 2024-го.
Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:
Мы освоили самолеты Boeing 737, Airbus 320 и Sukhoj Superjet. Уже за 6 месяцев мы полностью закупили инструменты, купили все необходимое оборудование, обучили людей.
Александр Лукашенко:
Airbus, Boeing разве приходят к вам на ремонты?
Владимир Пекарский:
Конечно, приходят. И Airbus, и Boeing. Уже в этом году мы запланировали 42 самолета, поступило 25 самолетов Boeing, три самолета от киргизов. И Airbus – в этом году у нас заключены контракты на 18 самолетов. Сейчас просто чартерная программа, практически все по 16 часов летают самолеты, зарабатывают деньги. Как только начнется осень, тут у нас уже не будет хватать места. Поэтому мы строим следующий ангар, который будет универсальным. Как для смывки, покраски наружных поверхностей самолетов, так и для технического обслуживания. Либо один самолет мы красим, либо самолет обслуживаем. В самый час пик у нас здесь реально не хватает места – самая главная проблема.
Александр Лукашенко:
То есть вам желательно бы еще один корпус?
Владимир Пекарский:
В последующем, когда введется в эксплуатацию этот ангар, то да. Будет очень даже неплохо.
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