Лукашенко: «Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив зарабатывать деньги»

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.

Для обывателя аэропорт – это здание аэровокзала и самолеты. Для тех же, кто работает в сфере авиаперевозок, это в разы больше зданий, техники и сопутствующих экономических нюансов. Президенту докладывают о положении дел по пути, Александр Лукашенко внимательно слушает рассуждения о трудностях и резюмирует.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Честно говоря, чтобы он не просил у нас поддержки, денег, а чтобы он жил за свои гроши. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это они должны как «Отче Наш» усвоить – денег нет вообще, даже если есть, их нет. Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив зарабатывать деньги. Если где-то мы можем подключиться и помочь, пусть скажет, если это вопрос государственный. А приходить и просто, ну знаете, пойдем, из бюджета попросим – этот не тот подход.

На территории аэропорта с недавних пор расположился завод гражданской авиации. Сейчас здесь ремонтируют самолеты и достраивают новый цех покраски. Он станет самым современным на пространстве СНГ и значительно разгрузит завод в Ульяновске, который пока в некотором смысле монополист. Сдачу проекта обещают в начале 2024-го.