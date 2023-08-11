Почему не реконструировали взлетную полосу в минском аэропорте? Лукашенко задал неудобный вопрос чиновникам

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации. Президенту доложили о развитии инфраструктуры Национального аэропорта, а также о перспективах, в том числе речь шла о железнодорожной ветке из Минска в воздушную гавань. Идея недешевая, но глава государства потребовал вдумчиво провести калькуляцию. В нашей стране отмечается заметный рост пассажиропотока. Как этого удалось достичь и какие задачи стоят перед руководством отрасли – в материале Алены Сыровой.

Национальный аэропорт. Главная воздушная гавань страны. Место, которое для миллионов белорусов ассоциируется с предвкушением долгожданного отдыха, напряженных командировок и такого приятного возвращения домой. По ощущениям здесь, конечно, тише, чем в доковидные времена. И это подтвердит статистика: в 2019-м услугами аэропорта воспользовались больше пяти миллионов пассажиров. С тех пор это рекорд так и не побит, но и худшие времена, похоже, позади.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что, остановились из-за санкций?

–Нет, продолжаем работать. И выходим на безубыточную работу. Приезда главы государства пассажиры не заметили. Аэропорт работал в штатном режиме, так что неудобств рядовые граждане не испытали, чего не скажешь об ответственных лицах. Александр Лукашенко с порога их мобилизовал точечными вопросами. И явно не теми, которые они ожидали услышать. Например, о ремонте первой взлетной. Да, есть вторая – новая, идеальная, но, если кто-то забыл, ее строили не для работы вместо, а вместе.

Александр Лукашенко:

Мы же строили вторую полосу для чего? Потому что та, вы меня информировали, в негодность приходит или уже пришла. Мы построили вторую полосу. Эта не должны быть брошена.