Почему не реконструировали взлетную полосу в минском аэропорте? Лукашенко задал неудобный вопрос чиновникам
Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.
Президенту доложили о развитии инфраструктуры Национального аэропорта, а также о перспективах, в том числе речь шла о железнодорожной ветке из Минска в воздушную гавань. Идея недешевая, но глава государства потребовал вдумчиво провести калькуляцию. В нашей стране отмечается заметный рост пассажиропотока.
Как этого удалось достичь и какие задачи стоят перед руководством отрасли – в материале Алены Сыровой.
Национальный аэропорт. Главная воздушная гавань страны. Место, которое для миллионов белорусов ассоциируется с предвкушением долгожданного отдыха, напряженных командировок и такого приятного возвращения домой. По ощущениям здесь, конечно, тише, чем в доковидные времена. И это подтвердит статистика: в 2019-м услугами аэропорта воспользовались больше пяти миллионов пассажиров. С тех пор это рекорд так и не побит, но и худшие времена, похоже, позади.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что, остановились из-за санкций?
–Нет, продолжаем работать. И выходим на безубыточную работу.
Приезда главы государства пассажиры не заметили. Аэропорт работал в штатном режиме, так что неудобств рядовые граждане не испытали, чего не скажешь об ответственных лицах. Александр Лукашенко с порога их мобилизовал точечными вопросами. И явно не теми, которые они ожидали услышать. Например, о ремонте первой взлетной. Да, есть вторая – новая, идеальная, но, если кто-то забыл, ее строили не для работы вместо, а вместе.
Александр Лукашенко:
Мы же строили вторую полосу для чего? Потому что та, вы меня информировали, в негодность приходит или уже пришла. Мы построили вторую полосу. Эта не должны быть брошена.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Та полоса, мы вам докладывали, старая полоса, могла принимать большие самолеты, грузовики, типа Boeing 747. И большие лайнеры, 767-й, только 170 посадок в год. У нее были эти ограничения. То есть мы не могли развиваться под большие магистральные самолеты.
– И дальше вы мне пообещали, что эта полоса будет реконструирована и в хорошем состоянии. Почему вы не приступили?
– К реконструкции мы не приступили, а делаем текущий ремонт.
– Так я вам говорю, что я это не забыл.
– Я знаю.
– Поэтому полоса должна быть в идеальном состоянии, как должна быть. Поэтому не забывайте об этом. И ссылаться на обстоятельства… Какие обстоятельства? Надо в любых обстоятельствах делать это?
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