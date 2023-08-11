«Мы сделали первый шаг в этом направлении». Президент рассказал о своей новой мечте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много было предложений на уничтожение завода – он нам не нужен. А что будем делать с людьми? Не просто с людьми, которых надо занять. Конечно, полтысячи человек бы заняли, это не проблема. Это высококвалифицированные люди, то есть вы. Такие люди очень дорого стоят. Что мы будем с ними делать? Они куда пойдут? Ответа не было. Поэтому мною было принято решение о выносе того завода из белорусской столицы и размещении здесь. К этому надо относиться как к началу. Мы сделали первый шаг в этом направлении. Если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться.

Глава государства поблагодарил работников авиационной отрасли за то, что их труд всегда достойно оценивают партнеры. Тех, кто был занят в модернизации авиаремонтного завода, представят к государственным наградам.