«Урожай в этом году очень хороший». Брестская область перешагнула отметку в миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна. На это утро собрано 3 миллиона 853 тысячи тонн колосовых при средней урожайности почти 34 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рапсовых полей осталось обмолотить менее 2 %. Общий вес этой культуры составил 915 тысяч тонн. Таким образом, урожай 2023 года уже завесил 4 миллиона 768 тысяч тонн. В лидерах жатвы – Брестская область, где уже три района – Каменецкий, Пружанский и Барановичский – перешагнули отметку в сто тысяч тонн наколота, а сам регион – миллионник. Отдельные районы готовы финишировать. Кристина Протосовицкая о полевой романтике, на которую хватает и сил, и времени.

Семейному экипажу Вабищевичей два года. Оба по образованию – учителя. Николай поменял уроки в школе на работу в хозяйстве. Для него это уже десятый уборочный сезон, а для Валентины – второй, вместе с мужем.

Валентина Вабищевич, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Остромечево»:

Было 5 августа 12 лет совместной жизни, муж пошел на обед и принес букет цветочков. Где еще такое может быть? Полевых цветов. По-своему, конечно, романтика – муж говорит, мол, ты могла бы подумать, что будешь со мной в одном комбайне в поле?

Вместе в одной кабине от рассвета до заката. Первым уходит муж – еще в 6 утра. Валентина в это время успевает приготовить завтрак детям – в семье подрастает трое детей. Погодки: 10, 9 и 8 лет. Иногда приходят покататься на «Бабушке» – такое прозвище получил комбайн.

Николай Вабищевич, комбайнер сельхозпредприятия «Остромечево»:

Комбайну 25 лет. Юбилейный сезон. Называем «Бабушка-мега» – потому что класс Мега, 25 лет. Мега – женское имя – решили назвать «Бабушкой». Сейчас большая семья Вабищевичей живет в доме от хозяйства, но уже обзавелись своим участком в агрогородке и строят коттедж мечты. Труд в поле – во имя желанного.

Николай Вабищевич:

Хлебушек ведь не только за столом, но и в поле. Так что с семьей намного проще и легче.

Хозяйство «Остромечево» Брестского района практически завершает уборку. Уже обмолочено 92 % площадей. Работы в полях осталось на два дня. Урожайность зерновых на уровне исторического рекорда – 69 центнеров с гектара против 55 в прошлом году.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Экспериментируем, ставим опыты, сроки формы внесения, дозы и все остальное. И исходя из этого уже как-то накладываются из года в год знания, которые помогают нам в каких-то экстремальных условиях не потерять столько, сколько могли бы.

Брестская область – лидер в стране по темпам уборочной. Сегодня там появился третий район, чей намолот превысил сто тысяч тонн зерна.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская область уверенно держит темп уборочной. Ежедневно прибавляет 5-6 % убранных площадей, а отдельные районы готовы финишировать. Так, Столинский район первым в стране уже завершает уборку.

Дальнейший путь зерна, прежде чем мы получим его в виде круп и хлеба, через комбинаты хлебопродуктов. Принимают столь ценный груз в горячую пору круглосуточно – до тысячи тонн зерна за смену.

Иван Радюк, водитель Витебского мясокомбината:

Когда солнечные дни, стараемся максимально перевезти то, что нам дают. Зерно идет разного сорта, пшеница в основном.

Каждую партию урожая рассматривают под микроскопом. В лаборатории специалисты берут пробы, из основных – это влажность и класс зерна.

Алена Шаденкова, техник-лаборант Витебского комбината хлебопродуктов:

Урожай в этом году очень хороший. Особенно радует пшеница. Много третьего класса. Чуть больше четвертого.