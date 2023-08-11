С 11 августа стартуют регулярные рейсы «Белавиа» в Индию

Новости Беларуси. И вновь к теме авиасообщения. «Белавиа» открывает новый регулярный рейс, который соединит Минск и Дели. По такому маршруту самолеты будут летать раз в неделю, а с конца сентября – дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время в пути – 7 часов.

109 пассажиров первого рейса в зоне регистрации встретили с интерактивной фотозоной и танцами. А уже на борту каждый получил брендированный подарок. Ожидается, что новый рейс, связывающий две столицы, будет востребован у туристов и представителей бизнеса. Освоение восточного направления позволит укрепить торгово-экономические и культурные связи Беларуси и Индии.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Я думаю, что это успех. С учетом того, что рейс продается, мы получили разрешение. Рейс продается в течение месяца, если я не ошибаюсь, обычно надо для такого рейса за полгода открывать продажи. Мы спешили, хотели побыстрее.

Алок Ранджан Джа, посол Индии в Беларуси:

Отношения между нашими странами хорошие. И несмотря на все глобальные проблемы, наши отношения продолжают развиваться и расти.