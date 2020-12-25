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Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется

25 декабря 2020 18:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 декабря посетил Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом.

Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – опора любого государства, потерпите, не спешите.

Конкретно в минской детской инфекционной больнице опора преимущественно с женским лицом, но глава государства пообещал это исправить. Это, конечно, юмора ради, хотя, как известно, в любой шутке только доля ее.

Александр Лукашенко:
Мужиков у нас – я вот только сейчас увидел: три-четыре мужика. Или дискриминация в больнице по признаку половому… Но подкинем вам, подкинем вам мужиков немножко. Спасибо вам огромное! С наступающим Новым годом! Не болейте. Главное, даже не вы – чтобы ваши детки всегда были здоровы. Чтобы они вас никогда не печалили, потому что если болеет ребенок, ничего, ни праздников – ничего не надо. И самому жить не хочется. Поэтому здоровья всем вам, вашим деткам.

Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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