Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – опора любого государства, потерпите, не спешите.

Конкретно в минской детской инфекционной больнице опора преимущественно с женским лицом, но глава государства пообещал это исправить. Это, конечно, юмора ради, хотя, как известно, в любой шутке только доля ее.

Александр Лукашенко:

Мужиков у нас – я вот только сейчас увидел: три-четыре мужика. Или дискриминация в больнице по признаку половому… Но подкинем вам, подкинем вам мужиков немножко. Спасибо вам огромное! С наступающим Новым годом! Не болейте. Главное, даже не вы – чтобы ваши детки всегда были здоровы. Чтобы они вас никогда не печалили, потому что если болеет ребенок, ничего, ни праздников – ничего не надо. И самому жить не хочется. Поэтому здоровья всем вам, вашим деткам.