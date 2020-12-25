«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
Когда речь заходит о детях, об их жизни, все – независимо от статуса, профессии, возраста – становятся равны. Одинаково переживают и стараются помочь, насколько это возможно.
Вот и сегодня, входя в красную зону, надевая медицинскую маску и костюм, Александр Лукашенко, кажется, впервые за все время посещения ковидных стационаров волновался. Хотя это скорее трепет.
– Как ты себя чувствуешь, а?
– Все хорошо.
– А что это у тебя?
– А это мне замотали.
– Замотали? Знаешь, мне это знакомо. Я тоже недавно на работу ходил с этим.
Заболеть в предновогодние дни, а тем более оказаться в больничных стенах, пусть и рядом с мамой – так себе история. Но это ведь не повод забывать о празднике и подарках. За время лечения эти дети привыкли к людям в белых халатах, правда, обычно их значительно меньше, да и подарки врачи не приносят. Хотя чего под Новый год только не случается.
– Мама – Даша, а папа?
– Саша.
– О, так может это я? Ты знаешь как меня зовут?
– Вы доктор!
– Да, я доктор.
– Дядя доктор.
– Как нам тут ее разобрать... Книжку принес, вот я подарил тут и соседу твоему книжку «Самые интересные места в Беларуси». Видишь, какие фотографии?
– Ух ты!
– Пока!
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