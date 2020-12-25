Прямой эфир

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице

25 декабря 2020 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-1

Когда речь заходит о детях, об их жизни, все – независимо от статуса, профессии, возраста – становятся равны. Одинаково переживают и стараются помочь, насколько это возможно.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-4

Вот и сегодня, входя в красную зону, надевая медицинскую маску и костюм, Александр Лукашенко, кажется, впервые за все время посещения ковидных стационаров волновался. Хотя это скорее трепет.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-7

– Как ты себя чувствуешь, а?

– Все хорошо.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-10

– А что это у тебя?

– А это мне замотали.

– Замотали? Знаешь, мне это знакомо. Я тоже недавно на работу ходил с этим.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-13

Заболеть в предновогодние дни, а тем более оказаться в больничных стенах, пусть и рядом с мамой – так себе история. Но это ведь не повод забывать о празднике и подарках. За время лечения эти дети привыкли к людям в белых халатах, правда, обычно их значительно меньше, да и подарки врачи не приносят. Хотя чего под Новый год только не случается.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-16

– Мама – Даша, а папа?

– Саша.

– О, так может это я? Ты знаешь как меня зовут?

– Вы доктор!

– Да, я доктор.

– Дядя доктор.

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-19

– Как нам тут ее разобрать... Книжку принес, вот я подарил тут и соседу твоему книжку «Самые интересные места в Беларуси». Видишь, какие фотографии?

– Ух ты!

«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице-22

– Пока!

Читайте также:

Александр Лукашенко: если болеет ребенок, ничего не надо. И самому жить не хочется

«Садись. Рассказывай, чего ты сюда попала?» Александр Лукашенко пообщался с юными пациентами детской инфекционной больницы

«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется
25 декабря 2020 18:10

Александр Лукашенко: если болеет ребёнок, ничего не надо. И самому жить не хочется

Александр Лукашенко: «Я отец. Для меня ребёнок – это больше, чем святое»
25 декабря 2020 17:49

Александр Лукашенко: «Я отец. Для меня ребёнок – это больше, чем святое»

Александр Лукашенко: кто-то плюнет от досады, что не их Президент приехал в красную зону
25 декабря 2020 17:46

Александр Лукашенко: кто-то плюнет от досады, что не их Президент приехал в красную зону