«Как ты себя чувствуешь, а?» Посмотрите, как Александр Лукашенко общался с детьми в больнице

Новости Беларуси. Президент 25 декабря ознакомился с тем, как оказывают помощь самым маленьким пациентам с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

Когда речь заходит о детях, об их жизни, все – независимо от статуса, профессии, возраста – становятся равны. Одинаково переживают и стараются помочь, насколько это возможно.

Вот и сегодня, входя в красную зону, надевая медицинскую маску и костюм, Александр Лукашенко, кажется, впервые за все время посещения ковидных стационаров волновался. Хотя это скорее трепет.

– Как ты себя чувствуешь, а? – Все хорошо.

– А что это у тебя? – А это мне замотали. – Замотали? Знаешь, мне это знакомо. Я тоже недавно на работу ходил с этим.

Заболеть в предновогодние дни, а тем более оказаться в больничных стенах, пусть и рядом с мамой – так себе история. Но это ведь не повод забывать о празднике и подарках. За время лечения эти дети привыкли к людям в белых халатах, правда, обычно их значительно меньше, да и подарки врачи не приносят. Хотя чего под Новый год только не случается.

– Мама – Даша, а папа? – Саша. – О, так может это я? Ты знаешь как меня зовут? – Вы доктор! – Да, я доктор. – Дядя доктор.