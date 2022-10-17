«Ходим к людям, просим из колодца». Такую воду невозможно пить – как власти решили проблему?

Новости Беларуси. Власть и люди – обратная связь. В Беларуси создана уникальная система диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и приемы граждан, в том числе и выездные, и прямые телефонные линии. Так только в 2022 году в Совете Республики уже рассмотрели 4 600 обращений граждан. Это на 7 % больше чем в 2021-м. За каждым обращением – конкретная проблема, которая волнует человека. И задача парламентариев – постараться помочь. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая прошла по следу обращений, которые решил Анатолий Шолтанюк.

Татьяна Ярош, жительница деревни Малые Радваничи:

Видно, какое качество воды. Наша семья в еду эту воду не употребляет. Очень страшно, мы сдавали на анализ воду, нам специалисты говорили, что очень много железа в этой воде.

Этому следу на ванной – всего день. Татьяна Ярош из деревни Малые Радваничи с таким «чаем из крана» живет уже 11 лет. В семье подрастают двое детей, они точно знают: пить сырую воду в доме строго-настрого запрещено. К тому же проблемы с бытовой техникой – стиральную машину чинят дважды в год, а главное – это ежедневный поиск пригодной для употребления в пищу воды. Обостряют проблему и плохие коммуникации в доме – трубам более 40 лет. В Брестском районе сенаторы решили проблему нескольких поселков. Подробности здесь. Слова Татьяны подтверждает и мама четверых детей Ольга Шпаковская. Женщина беспокоится, ведь проблему с водой остро ощущают и в местном детском саду.

Ольга Шпаковская, жительница деревни Малые Радваничи:

Покупаем бутилированную воду и ходим к людям, просим из колодца. Даже при стирке вещи, если закидываешь белые вещи, вынимаешь из стиральной машины неизвестно что. Даже постирать невозможно, не говоря про приготовление пищи. «Мы не могли не оказать помощь». Сколько сельчане ждали новую дорогу в небольшом поселке? Подробности здесь.