Анатолий Бояшов: «Не существует в мире такого формата, чтобы мы сказали – «вот, биполярный мир»

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ. Алена Сырова, СТВ:

Когда мы говорим о том, что Беларусь сейчас пытается «застолбить» свое место под солнцем, очевидно, что это будет восточное направление. Какую из организаций вы считаете первостепенной для нашей работы, на чем сосредоточиться?

Анатолий Бояшов, эксперт Центра международных исследований ФМО БГУ:

Я думаю, что с учетом того, что сегодня вектор смещается в Азию, наиболее перспективной организацией все-таки остается СНГ. Тот юг СНГ, который позволяет урегулировать соглашения в рамках зоны свободной торговли с Центральной Азией, позволяет кооперировать СНГ, выстраивать связку между интеграционными объединениями в СНГ и азиатскими интеграционными объединениями. Например, тот же самый АСЕАН, та же самая ШОС. Но это больше по сепаратизму, экстремизму, это больше по политической области. То есть сегодня не существует в мире такого формата, чтобы мы сказали: «Вот, биполярный мир». Советский Союз был против такой формулировки – «биполярный мир». Было Движение неприсоединения, которое работало на многополярный мир, к которому, в принципе, Организация Объединенных Наций двигалась. 10 лет назад давайте вспомним, что происходило, когда начал подниматься Китай. Был у аналитиков и ученых вопрос, станет ли мир вновь биполярным, договорятся ли Соединенные Штаты с Китаем, и что тогда будет со средними, малыми государствами. Скажу даже дальше, и островными государствами, у которых в Нью-Йорке сидит один дипломат, а у американцев 500 дипломатов или больше сидит. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что это СНГ. Да, вектор смещается на юг и Беларусь должна понимать – что и понимает, в принципе, это видно по тем позициям, которые выдвигают наши лица, принимающие решения. Беларусь должна занимать в этих сетях центральное место. Да, иногда это транспорт. Мы видим, что Казахстан сейчас по транспорту выходит вперед – ничего страшного. Беларусь – это традиционно один из основных форпостов, буфер (много разных западных формулировок). Наши инициативы в области предотвращения наркоторговли, торговли людьми – здесь мы занимаем центральное положение. Кирилл Казаков, СТВ:

Это то, о чем не говорят политики, но то, о чем говорят спецслужбы.