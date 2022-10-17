Анатолий Бояшов: «Не существует в мире такого формата, чтобы мы сказали – «вот, биполярный мир»
Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы говорим о том, что Беларусь сейчас пытается «застолбить» свое место под солнцем, очевидно, что это будет восточное направление. Какую из организаций вы считаете первостепенной для нашей работы, на чем сосредоточиться?
Анатолий Бояшов, эксперт Центра международных исследований ФМО БГУ:
Я думаю, что с учетом того, что сегодня вектор смещается в Азию, наиболее перспективной организацией все-таки остается СНГ. Тот юг СНГ, который позволяет урегулировать соглашения в рамках зоны свободной торговли с Центральной Азией, позволяет кооперировать СНГ, выстраивать связку между интеграционными объединениями в СНГ и азиатскими интеграционными объединениями. Например, тот же самый АСЕАН, та же самая ШОС. Но это больше по сепаратизму, экстремизму, это больше по политической области. То есть сегодня не существует в мире такого формата, чтобы мы сказали: «Вот, биполярный мир». Советский Союз был против такой формулировки – «биполярный мир». Было Движение неприсоединения, которое работало на многополярный мир, к которому, в принципе, Организация Объединенных Наций двигалась.
10 лет назад давайте вспомним, что происходило, когда начал подниматься Китай. Был у аналитиков и ученых вопрос, станет ли мир вновь биполярным, договорятся ли Соединенные Штаты с Китаем, и что тогда будет со средними, малыми государствами. Скажу даже дальше, и островными государствами, у которых в Нью-Йорке сидит один дипломат, а у американцев 500 дипломатов или больше сидит. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что это СНГ. Да, вектор смещается на юг и Беларусь должна понимать – что и понимает, в принципе, это видно по тем позициям, которые выдвигают наши лица, принимающие решения. Беларусь должна занимать в этих сетях центральное место. Да, иногда это транспорт. Мы видим, что Казахстан сейчас по транспорту выходит вперед – ничего страшного. Беларусь – это традиционно один из основных форпостов, буфер (много разных западных формулировок). Наши инициативы в области предотвращения наркоторговли, торговли людьми – здесь мы занимаем центральное положение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это то, о чем не говорят политики, но то, о чем говорят спецслужбы.
Анатолий Бояшов:
Просто в поддержку предыдущего тезиса. Да, может, такая острая проблема, но я переведу на бытовой язык. Когда к вам могут домой прийти с пистолетом, который нигде не зарегистрирован, начинается обсуждение того, что к вам с пистолетом не придут, как раз на национальном уровне, и дальше на международном многостороннем уровне. Потому что проблемы торговли оружием, людьми и наркотиками – три кита, как их часто называют, мировой экономики – в одиночку решить практически невозможно. Поэтому Беларусь занимает центральные позиции по отдельным вопросам. По другим позициям Беларусь работает, чтобы постепенно выходить сообща со странами Средней, Центральной Азии. Это очень важно. Мы часто забываем о них, потому что мы как бы в центре Европы, у нас рядом Евросоюз, Российская Федерация. Нашему бизнесу это удобно – торговать, но в Средней Азии…
Кирилл Казаков:
Можно я уточню для понимания, для обывателя. Мы говорим о том, что СНГ в какой-то мере где-то устаревшая организация. Мы говорим, я так не считаю. Многие говорят. Но вы говорите о том, что СНГ для многих, особенно специалистов, очередная организация по одному принципу. За 31 год наработано количество ключевых документов, которые уже работают, и просто так взять и выключить это невозможно. Получается, что эта разноступенчатая интеграция, в принципе, и должна существовать.
Анатолий Бояшов:
Можно один тезис из науки? Он заключается в том, что любой многосторонний договор всегда базируется на сети или системе двусторонних договоров. То же самое ВТО, то же самое Генеральное соглашение по торговле – все они произрастали из системы двусторонних договоров. Сегодня эта система есть, нужно поднимать на многосторонний уровень и дальше распространять с нашими коллегами этот опыт всячески.
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