«Мы внедряем современные технологии». Как мессенджеры позволяют взаимодействовать чиновникам с народом?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».

Нужны ли современные технологии в госуправлении и какую функцию они сейчас выполняют? Кирилл Казаков, СТВ:

Я правильно понимаю, что вопросами ЖКХ, дорогой, социалкой должны заниматься местные органы власти?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы тоже должны ими заниматься. Но Президент правильно сказал, что мы уже умеем это делать. Мы наладили тесный контакт (он у нас и был) с местными органами власти. У депутата есть возможность, если вопрос не решается на уровне района, поднять его на уровне министерства, Администрации Президента, на любой другой уровень, что и происходит теперь. Но этого сегодня в нашем обществе, современном, развивающемся, в том числе политизирующемся, этого мало. Мы должны брать на себя немножко больше – то, чем мы и планируем впереди заниматься. Но нужно смотреть и над формами работы. Если смотреть по собственному опыту, то люди старше 35 лет приходят на прием, обращаются, пишут письма. Остальные люди, которые помоложе, они предпочтут остаться один на один со своей проблемой и даже не представляют, как ее решить. Почему? Потому что нам нужно в своей работе применять современные формы. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, что есть даже предубеждение, что мне все равно не помогут. Сергей Клишевич:

Может быть. Но когда ты приходишь в трудовой коллектив и говоришь: вот мессенджер, вот телефон, который в любое свободное время (не только с шести до восьми) доступен.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Мы внедряем современные технологии на самом местном, базовом уровне. К примеру, у меня практически семь тысяч населения, 28 населенных пунктов, в нем 28 старост. У нас есть Viber-чат, где каждый староста пишет. И в каждой деревне создан свой чат. Бывает, что проблема решается быстрее, чем через службу «115». Допустим, как недавно, авария на водопроводе – через 20 минут воду дали. Люди уже звонят и благодарят, хотя до этого в Viber просто написали, где получили обратную связь. Как происходит взаимодействие депутатов с народом? Кирилл Казаков:

Многие люди самоорганизовываются. В 2020 году получилась такая интересная история, что все проблемные вопросы вдруг стали политическими. Их начали в неблагонадежных Telegram-каналах выдавать за ту жизнь, которая есть. Оказалось, что милиция плохо работает. Я помню эту историю в июле 2020 года, где были проблемы с водой в Минске. Это же была практически политическая катастрофа. Потому что ее на флагшток подняли Telegram-каналы, которые тогда готовились к бою, и мы не смогли ничего сделать. Мы сейчас защищены от этого? Смотрите, если что-то плохое в районе произошло, вы стараетесь это скрыть или все-таки стараетесь об этом рассказать и все-таки закрыть вопрос, чтобы это не стало почвой для формирования негативного мнения против власти?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Скорее всего, что второе. Хотел бы перейти к взаимодействию с депутатами. Это взаимодействие и с депутатами Палаты представителей, и с депутатами Мингорсовета. Сергей Михайлович как минчанин, который живет на Заводском районе, но представляет Октябрьский. И он знает, что если он ко мне обратится с вопросами от жителей дома, то мы довольно оперативно это решим, что и происходит в части взаимодействия с депутатским корпусом. Именно некоторые вопросы благодаря тому, что они были оперативно донесены на более высокий уровень, нашли свои решения в районе. Что касается формы методов общения с населением, их сегодня достаточно много. Я ежемесячно провожу встречи с населением по месту жительства. Они мне очень нравятся, потому что они проходят живо, слышишь много хорошего, много плохого, делаешь какой-то анализ и принимаешь дальнейшие меры по устранению тех или иных замечаний граждан. У меня каждую среду с 8 до 13 часов проходит личный прием граждан, куда может записаться любой желающий. Кто такой страший подъезда и как им стать? Кирилл Казаков, СТВ:

Но у вас есть такие новомодные штучки, как Telegram, Instagram, Viber? То есть можно вам в два часа ночи написать: а у нас тут в таком-то доме отключена вода, что нам делать?