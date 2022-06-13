«Пойду-ка я сразу в Администрацию Президента». Как в Беларуси люди решают проблемы и нужны ли сельсоветы?
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент сказал еще одну вещь, что уже додумались до того, чтобы ликвидировать сельсовет. Я тоже слышал очень много вопросов. Может быть, и не надо. Возможно, люди не обличены этой ответственностью, работают не на постоянной основе. Приводили в пример Минск. В Минске есть сельсовет? Нет сельсовета. Но как-то же этот субъект нашей страны работает. Нужны нам сельсоветы или нет?
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Сегодня есть полное доверие населения к власти. Это показала и кампания по проведению референдума: явка, его организация, проведение. Граждане восприняли все позитивно, проголосовали. Это был один из экзаменов. Почему возникают такие вопросы, когда граждане жалуются? Потому что нет коммуникации. До них не доводят информацию, которая еще в процессе. Подготавливается проектная документация, ведутся работы. Поэтому есть старосты деревень, есть местные депутаты деревень и есть районные депутаты. И сельский исполнительный комитет. Это процедуры, обращения, а депутаты – это общественная работа, и она не оплачивается. И сейчас стоит вопрос: в Минске есть администрации, а чем отличается администрация от исполкома? Тем, что в администрации нет депутатов. Они чисто исполнительная власть. В сельском совете есть сельские депутаты, а также есть исполнительный комитет. Я в одном лице и сельсовета председатель, и председатель исполкома.
Кирилл Казаков:
Есть напрямую район. Обратились в район. И что?
Дмитрий Кудин:
Любой вопрос, с которым обратятся в район, очень компетентно решится, в том числе с нашим участием.
Алена Сырова, СТВ:
Так зачем в район? Давайте сразу к губернатору.
Кирилл Казаков:
Вот серьезно, в Витебской области взяли и исчезли сельсоветы. Вам удобно работать, неудобно? Потому что мнений очень много, и каждый обосновывает эту ситуацию абсолютно верно, как им кажется. Нет сельсоветов, решается все районами, например.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Все мы настолько разные. Это зависит от воспитания, от образования, образа жизни. Поэтому каждый мыслит чуть-чуть по-своему. И какие бы мы условия ни создавали (информировали, за каждым закрепили бы человека и так далее), всегда найдется кто-то, кому что-то будет не так. Такие мы, люди. Я думаю, что сельсоветы – эволюционно возникшая структура в свое время, поэтому, конечно, одним махом убирать их просто будет неправильно. Возможно, это связано с тем, что где-то деревни исчезают, укрупняются административные единицы. Людей меньше становится, поэтому территориально они расширяются, где-то сельсоветы сливаются. Но мое мнение, что на данном этапе, возможно, пока еще преждевременно говорить о полной ликвидации сельских советов.
Кирилл Казаков:
Если даже говорить об обращениях людей. Люди же как действуют? У меня проблема, пойду-ка я сразу в Администрацию Президента. Почему? Я зайду выше, а там все равно спустят, там решат. Если я приду в сельсовет, то там не могут решить, потому что денег нет. А в Администрации Президента скажут, спустят, сделают. Знаете эту привычку: попроси больше – дадут меньше. Что-то такое, из этой серии.
Александр Субботин:
Есть такое. Этот лейтмотив у многих наших профессиональных жалобщиков. Но все равно механизм отработан так, что все спускается на более низкий уровень, где это все равно решается. Вы говорили, что нужно обращаться к губернатору. К нему уже приходят те вещи, те жалобы и проблемы, которые не разрешаются на предыдущих уровнях.
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