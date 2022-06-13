«Пойду-ка я сразу в Администрацию Президента». Как в Беларуси люди решают проблемы и нужны ли сельсоветы?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Президент сказал еще одну вещь, что уже додумались до того, чтобы ликвидировать сельсовет. Я тоже слышал очень много вопросов. Может быть, и не надо. Возможно, люди не обличены этой ответственностью, работают не на постоянной основе. Приводили в пример Минск. В Минске есть сельсовет? Нет сельсовета. Но как-то же этот субъект нашей страны работает. Нужны нам сельсоветы или нет?

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Сегодня есть полное доверие населения к власти. Это показала и кампания по проведению референдума: явка, его организация, проведение. Граждане восприняли все позитивно, проголосовали. Это был один из экзаменов. Почему возникают такие вопросы, когда граждане жалуются? Потому что нет коммуникации. До них не доводят информацию, которая еще в процессе. Подготавливается проектная документация, ведутся работы. Поэтому есть старосты деревень, есть местные депутаты деревень и есть районные депутаты. И сельский исполнительный комитет. Это процедуры, обращения, а депутаты – это общественная работа, и она не оплачивается. И сейчас стоит вопрос: в Минске есть администрации, а чем отличается администрация от исполкома? Тем, что в администрации нет депутатов. Они чисто исполнительная власть. В сельском совете есть сельские депутаты, а также есть исполнительный комитет. Я в одном лице и сельсовета председатель, и председатель исполкома. Кирилл Казаков:

Есть напрямую район. Обратились в район. И что? Дмитрий Кудин:

Любой вопрос, с которым обратятся в район, очень компетентно решится, в том числе с нашим участием. Алена Сырова, СТВ:

Так зачем в район? Давайте сразу к губернатору. Кирилл Казаков:

Вот серьезно, в Витебской области взяли и исчезли сельсоветы. Вам удобно работать, неудобно? Потому что мнений очень много, и каждый обосновывает эту ситуацию абсолютно верно, как им кажется. Нет сельсоветов, решается все районами, например.