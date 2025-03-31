Дети с расстройствами аутистического спектра посетили Национальную школу красоты

Здесь же представили выставку «Незабудки». На фотографиях – особенные дети, которым нужно внимание и забота. В Беларуси многое делается для создания по-настоящему инклюзивного общества, в котором каждый человек сможет себя реализовать. Детей и их родителей не оставляют без помощи. Сегодня участники выставки встретились с «Мисс Минск – 2025», первой и второй вице-мисс «Доброе сердце». Получили памятные подарки от столичного зоопарка и дельфинария.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты Беларуси: Национальная школа красоты в принципе всегда занимается благотворительными проектами. Это, конечно же, вообще благое, хорошее дело для нашего общества. Распространить информацию о проблемах, которые есть. Для того, чтобы люди помогали, хорошо относились к таким деткам с особенностями развития. Потому что все мы едины, все мы уникальны, особенны. Нам нужно просто друг друга принимать, понимать.

Ольга Филистович, директор центра прикладного анализа поведения:

У нас проходит обучение родителей. Мы помогаем родителям принять таких деток. Полюбить их. Понять их. Говорить на их языке. Обучаем различным методам, каким образом можно подойти к ребенку, чтобы обучить его. Каким образом можно социализировать его в обществе. Мы не знаем очень много о том, как живут эти детки. Как они воспринимают окружающий мир. Но у них очень огромный потенциал. Поэтому наша задача, этого проекта, раскрыть этот потенциал.

А еще для детей организовали небольшое выступление. Творческие номера подготовили учащиеся Национальной школы красоты и студенты университета культуры и искусств. Для детей провели мастер-класс по изготовлению браслетов «света и добра».