«Идеальной системы госуправления в мире нет». Николай Щёкин о чиновниках и о том, почему сложно выбрать достойные кадры

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Даже Президент озвучивал, что у него на столе лежит чуть ли не половина документов, которые не должны достигать президентского уровня. Это говорит о том, что система не настолько эффективно и отлажено работает, чтобы мы говорили, что у нас тут все безоблачно.

Николай Щекин, политолог:

Идеальной системы госуправления в мире нет. Мы выстроили за годы независимости ту, которая есть. Она эффективна. Другой вопрос (Президент об этом говорил) – вопрос справедливости и ответственности. К великому сожалению, социально ориентированное государство имеет две стороны медали, и одна из них не очень благозвучная – потребительство, иждивенчество. Это есть, причем лет десять назад этого было вообще валом. Алена Сырова:

Это что, наследие советского времени?

Николай Щекин:

С одной стороны, да. С другой стороны, глава государства сделал все возможное, чтобы мы эти 30 лет были в зоне комфорта. Мирная и благополучная страна. Люди потеряли эту ответственность. Я здесь хочу вступить за чиновников. Потому что вся государственная кадровая политика настроена так, что она самая сложная. Идеальных людей нет, тем более назначаешь председателя исполкома или губернатора, согласовываешь (глава государства согласовывает), а в голову человеку не залезешь. Как он дальше себя поведет? Подобрать того или иного человека на ту или иную должность – это самая кропотливая и сложная работа. Заметьте, все зависит от первого лица либо в районе, либо в области. Если председатель исполкома отдается работе, если он спит по три или четыре часа, и мы многих таких знаем, засучив рукава, днем и ночью на поле, на предприятии, то там порядок. Сегодня поднимали вопрос ЖКХ. Это вечные проблемы. Для этого чиновники и существуют, чтобы эти проблемы решать. Только не надо требовать от системы госуправления больше, чем она может дать. А люди – они разные. Люди живут в меру своего удовольствия. К великому сожалению, 2020 год показал, после референдума самоуспокоились. Побоялись не напрягать общество. Надо напрягать. Алена Сырова:

Действительно ли нужно напрягать общество?