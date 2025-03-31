Форма военных лет и легендарный Т-34! Узнали, как готовятся к праздничному параду к 80-летию Победы

Форма военных лет, ретро- и современная техника. Парад к 80-летию Великой Победы станет запоминающимся событием в день празднования юбилейной даты. Подготовка уже в самом разгаре. Во время репетиций пешие колонны оттачивают мастерство строевой, начались тренировки и парадных механизированных расчетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том как к праздничному торжественному смотру готовится главная кузница кадров Вооруженных Сил – репортаж Глеба Прокофьева.

Эта боевая машина станет одной из тех, что в День Победы в составе парадной колонны пройдет по улицам Минска. Легендарный Т-34. Его считают символом освобождения белорусской столицы. Ранним утром 3 июля 1944-го младший лейтенант Дмитрий Фроликов со своим экипажем прорвал фашистскую оборону и первым ворвался в столицу. Спустя ровно 1 100 дней оккупации город дождался своих освободителей. На балансе Военной академии прототип той самой бронированной машины. Это точная копия, воссозданная по фотоснимку.

Денис Зевалич, старший парадного расчета Военной академии Беларуси:

Его собирали в начале 2000-х, а выполняет он здесь функцию музейного экспоната. Участвует во всех выставках, а также во всех парадах. L-145, L относится к тому, что танк входил в состав бригады, командира бригады, полковника Лосика, который освобождал Минск. 145 – это бортовой номер. У известной надписи «Червонный» рядом с бортовым номером машины тоже своя интересная история. Это прозвище командира танка – большого любителя карточных игр. 9 Мая в торжественном строю вести символ Победы будет механик-водитель Егор Мещеряков. Военнослужащий науку прохождения техники в парадной колонне осваивает не первый день: регулярные тренировки и опыт участия в параде 2024 года помогли сформировать необходимые навыки: держать дистанцию и четко соблюдать скоростной режим.