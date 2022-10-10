«Мы сработали в убыток». Гендиректор сети магазинов рассказал, как они поддерживают население

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Владимир Александрович, это в порядке шутки, никогда ваша сеть не хотела себе, например, сеть колхозов для того, чтобы самостоятельно выращивать? Еще раз говорю, в порядке шутки.

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

На самом деле, мы как социально ответственное предприятие, если говорить про этот год, мы заплатили социальных проектов на огромные, можно говорить про миллионы. Второе – социальная скидка, которая малообеспеченным слоям населения за 9 месяцев составила 2 миллиона 760 тысяч. Это те деньги, которые были в виде скидки предоставлены тому контингенту людей, которые особенно нуждаются именно в этот сложный период времени. Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы же не в убыток сработали, нет? Вадим Аванесов:

Я хочу сказать, что мы сработали в убыток. Потому что, когда 15 % наценка, а 10 % тебе нужно отдать. 5 %, мы же все экономисты, даже не надо для этого быть экономистом.