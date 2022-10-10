«Мы сработали в убыток». Гендиректор сети магазинов рассказал, как они поддерживают население
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Владимир Александрович, это в порядке шутки, никогда ваша сеть не хотела себе, например, сеть колхозов для того, чтобы самостоятельно выращивать? Еще раз говорю, в порядке шутки.
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
На самом деле, мы как социально ответственное предприятие, если говорить про этот год, мы заплатили социальных проектов на огромные, можно говорить про миллионы. Второе – социальная скидка, которая малообеспеченным слоям населения за 9 месяцев составила 2 миллиона 760 тысяч. Это те деньги, которые были в виде скидки предоставлены тому контингенту людей, которые особенно нуждаются именно в этот сложный период времени.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы же не в убыток сработали, нет?
Вадим Аванесов:
Я хочу сказать, что мы сработали в убыток. Потому что, когда 15 % наценка, а 10 % тебе нужно отдать. 5 %, мы же все экономисты, даже не надо для этого быть экономистом.
Сергей Кравцов:
Мы понимаем тоже, экономисты, что забить можно в рентабельность и поставить на рентабельность, какую зарплату, какое количество людей и все остальное. Все это в расход. Конечно, мы это понимаем, когда у Президента на совещании обозначили, что 100 тысяч заработная плата у руководства. Это рентабельность, это забито, согласен.
Вадим Аванесов:
Я не буду говорить сейчас про своих коллег, это не очень корректно. Я говорю просто про себя и про нашу компанию. У нас было очень много проверок. И мы за последнее время, я думаю, не только мы, любая торговая сеть, предоставляет список отчетности, но при этом мы не отказываемся от социальных проектов. Еще раз говорю, чем больше будет сеть зарабатывать, тем больше будет социальных проектов.
Кирилл Казаков:
Если Владимир [Крапивка – прим. ред.] придет к вам, постучит и скажет: вот моя капуста, возьмите.
Вадим Аванесов:
Пожалуйста, без проблем. У нас есть тендерная комиссия.
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