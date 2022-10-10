Больше разговоров, чем продажи. Откуда на белорусских полках египетская картошка?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Чтобы было честно, я тоже считаю: то, что производится в Беларуси, должно продаваться в магазинах по такой же цене, что и импортная. Если наша 50 копеек – значит, не покупай за границей то, что у нас есть.
Кирилл Казаков, СТВ:
Даже я понимаю, что та же египетская картошка, наверное, в своей цене имеет транспортировку из Египта сюда.
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Конечно. Эта картошка, мы так много про нее говорим. Брыло уже говорил, что доля продажи египетской картошки – 0,001. Это больше разговоров про нее, чем продажи. Потому что существует ранняя египетская картошка, она продается две-три недели. Давайте лучше говорить о реальных вещах.
Алексей Сокол, генеральный директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:
Хотел добавить, пользуясь, что есть еще проблема какая. У новых производителей отечественных, в том числе и фермеров, я уважительно отношусь к фермерам и то, что они производят, выращивают, дорогого стоит. Но информационное поле, они должны информировать ту же розницу, это могут быть сети, какая у них сформирована цена. Чтобы наши закупщики или коммерческая служба делала аналитику. Никто не будет работать или покупать товар, то же продовольствие или овощи, для того, чтобы завышать цены.
Кирилл Казаков:
А как заработать то? Вот в Барановичах директора посадили за то, что на 13 % завысил цену.
Алексей Сокол:
Меня поддержат, что есть такие понятия, кроме товарных запасов, есть понятия оборачиваемость. Нам надо быстрее обернуться. Если это стоит рубль, грубо говоря, мне невыгодно продавать за 10 рублей. Ты не получишь этой маржинальности – ничего, нежели ты обернешь этот товар.
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