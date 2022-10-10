Больше разговоров, чем продажи. Откуда на белорусских полках египетская картошка?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Чтобы было честно, я тоже считаю: то, что производится в Беларуси, должно продаваться в магазинах по такой же цене, что и импортная. Если наша 50 копеек – значит, не покупай за границей то, что у нас есть.

Кирилл Казаков, СТВ:

Даже я понимаю, что та же египетская картошка, наверное, в своей цене имеет транспортировку из Египта сюда.

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Конечно. Эта картошка, мы так много про нее говорим. Брыло уже говорил, что доля продажи египетской картошки – 0,001. Это больше разговоров про нее, чем продажи. Потому что существует ранняя египетская картошка, она продается две-три недели. Давайте лучше говорить о реальных вещах.

Алексей Сокол, генеральный директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:

Хотел добавить, пользуясь, что есть еще проблема какая. У новых производителей отечественных, в том числе и фермеров, я уважительно отношусь к фермерам и то, что они производят, выращивают, дорогого стоит. Но информационное поле, они должны информировать ту же розницу, это могут быть сети, какая у них сформирована цена. Чтобы наши закупщики или коммерческая служба делала аналитику. Никто не будет работать или покупать товар, то же продовольствие или овощи, для того, чтобы завышать цены.