КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю

Новости Беларуси. Цены мониторят не только в аптеках и торговых центрах. Пристальное внимание также интернет-магазинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цены мониторят не только в аптеках и торговых центрах. Пристальное внимание также интернет-магазинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в Беларуси зарегистрировано порядка 30 тысяч таких виртуальных площадок. Несмотря на их большое число, у Госконтроля достаточно ресурсов, чтобы оперативно выявлять нарушителей.
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Проводится расследование.
Осуществляется проверка и мониторинг цен на интернет-площадках. Установлено должностное лицо предприятия. Приобретал товары в Российской Федерации и при реализации этих товаров (компьютерные комплектующие, компьютеры) при формировании цены устанавливал курс доллара 3 рубля за 1 доллар. Это позволяло ему необоснованно завышать цену. Кроме того, он уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия выручки.
Под постоянным контролем и сфера услуг. Уже есть прецедент: уроженец Могилева завысил стоимость своей работы в 10 раз. Недобросовестное посредничество в рекламе закончилось задержанием. Действиям афериста будет дана правовая оценка.