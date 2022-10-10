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КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю

10 октября 2022 19:05
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Новости Беларуси. Цены мониторят не только в аптеках и торговых центрах. Пристальное внимание также интернет-магазинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю-1

Сейчас в Беларуси зарегистрировано порядка 30 тысяч таких виртуальных площадок. Несмотря на их большое число, у Госконтроля достаточно ресурсов, чтобы оперативно выявлять нарушителей.

КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю-4

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Проводится расследование.

Осуществляется проверка и мониторинг цен на интернет-площадках. Установлено должностное лицо предприятия. Приобретал товары в Российской Федерации и при реализации этих товаров (компьютерные комплектующие, компьютеры) при формировании цены устанавливал курс доллара 3 рубля за 1 доллар. Это позволяло ему необоснованно завышать цену. Кроме того, он уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия выручки.

КГК: мораторий на повышение цен распространяется и на интернет-торговлю-7

Под постоянным контролем и сфера услуг. Уже есть прецедент: уроженец Могилева завысил стоимость своей работы в 10 раз. Недобросовестное посредничество в рекламе закончилось задержанием. Действиям афериста будет дана правовая оценка.

# Торговля в Беларуси # общество # Игорь Маршалов # Фотофакт

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