«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Почему Президент все это сказал? После того, как увидел, что столинцы запахивают капусту нашу, белорусскую, прекрасную капусту, а в магазине, в сетях стоит импортная капуста. Его это поэтому и расстроило.
Кирилл Казаков, СТВ:
Думаю, это одна из причин волнения главы государства, но самое главное – цена на продукцию. Он так и сказал: мне иногда стыдно в магазин зайти, потому что цены там…
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Цены будут всегда конкурентными, когда будет большой рынок конкурентный. На сегодня и за последние лет пять открылось очень много магазинов. Открытие приводит, безусловно, к конкуренции, к снижению цен. На сегодня акционная активность, население покупает много акционного товара. И это связано с тем, что цены растут. И это ответ.
Кирилл Казаков:
Я задам один вопрос. Вы говорите: магазинов больше – цены ниже. В моем районе магазинов за последние три года стало в два раза больше, а цены выросли.
Вадим Аванесов:
Еще раз говорю, что товар после импортного переориентирован был на Российскую Федерацию. На сегодня процент укрепления российского рубля к белорусскому – от 30 до 50 %. То, что стоило, условно говоря, 100 рублей российских в прошлом году или в начале этого года – на 240 % дороже.
Владимир Крапивка:
Очень просто. Зачем ему капуста по 50 копеек? Он лучше возьмет с России нашу капусту белорусскую по 1 рубль 20 копеек. И находит те самые 30 копеек.
Вадим Аванесов:
Ели рядом будет капуста по 50 копеек, я никогда не продам по 1 рубль 20 копеек.
Владимир Крапивка:
Я был знаком с одним уважаемым человеком, министром стал. Магазин мой: в два раза дешевле капуста, морковка, картошка в два раза лучше, чем в магазине. Лучше, дешевле. А вы сеть большая! Человек пришел, взял колбасу, кусок хлеба. Ему плевать, сколько ваша капуста стоит, 90 копеек или три рубля, он взял этот кочан и пошел, взял эту морковину и пошел.
Вадим Аванесов:
Когда вы довезете капусту и картошку, которая стоит в вашем магазине 50 копеек, за сколько вы ее продадите магазину? Маленькому магазину, я не говорю про сеть, вы привезете картошку, которая в вашем магазине стоит 60 копеек. За сколько вы ее продадите магазину? Доставка до магазина, она стоит иногда больше, чем стоимость товара, поэтому надо корректно подойти.