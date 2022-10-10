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«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?

10 октября 2022 19:03
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Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?-1

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Почему Президент все это сказал? После того, как увидел, что столинцы запахивают капусту нашу, белорусскую, прекрасную капусту, а в магазине, в сетях стоит импортная капуста. Его это поэтому и расстроило.

Кирилл Казаков, СТВ:
Думаю, это одна из причин волнения главы государства, но самое главное – цена на продукцию. Он так и сказал: мне иногда стыдно в магазин зайти, потому что цены там…

«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?-4

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Цены будут всегда конкурентными, когда будет большой рынок конкурентный. На сегодня и за последние лет пять открылось очень много магазинов. Открытие приводит, безусловно, к конкуренции, к снижению цен. На сегодня акционная активность, население покупает много акционного товара. И это связано с тем, что цены растут. И это ответ.

Кирилл Казаков:
Я задам один вопрос. Вы говорите: магазинов больше – цены ниже. В моем районе магазинов за последние три года стало в два раза больше, а цены выросли.

Вадим Аванесов:
Еще раз говорю, что товар после импортного переориентирован был на Российскую Федерацию. На сегодня процент укрепления российского рубля к белорусскому – от 30 до 50 %. То, что стоило, условно говоря, 100 рублей российских в прошлом году или в начале этого года – на 240 % дороже.

«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?-7

Владимир Крапивка:
Очень просто. Зачем ему капуста по 50 копеек? Он лучше возьмет с России нашу капусту белорусскую по 1 рубль 20 копеек. И находит те самые 30 копеек.

Вадим Аванесов:
Ели рядом будет капуста по 50 копеек, я никогда не продам по 1 рубль 20 копеек.

Владимир Крапивка:
Я был знаком с одним уважаемым человеком, министром стал. Магазин мой: в два раза дешевле капуста, морковка, картошка в два раза лучше, чем в магазине. Лучше, дешевле. А вы сеть большая! Человек пришел, взял колбасу, кусок хлеба. Ему плевать, сколько ваша капуста стоит, 90 копеек или три рубля, он взял этот кочан и пошел, взял эту морковину и пошел.

Вадим Аванесов:
Когда вы довезете капусту и картошку, которая стоит в вашем магазине 50 копеек, за сколько вы ее продадите магазину? Маленькому магазину, я не говорю про сеть, вы привезете картошку, которая в вашем магазине стоит 60 копеек. За сколько вы ее продадите магазину? Доставка до магазина, она стоит иногда больше, чем стоимость товара, поэтому надо корректно подойти.

«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?-10

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Это, кстати, называется не наценка, а чисто теоретически подойти – это рента по местоположению. Чем дальше у него находится эта капуста, которую по 50 копеек доставили, если посчитать: это бензин, амортизация.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Ирина Новикова # Вадим Аванесов # Владимир Крапивка # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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