«В начале этого года на 240% дороже». Как цены в белорусских магазинах зависят от российского рубля?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Почему Президент все это сказал? После того, как увидел, что столинцы запахивают капусту нашу, белорусскую, прекрасную капусту, а в магазине, в сетях стоит импортная капуста. Его это поэтому и расстроило. Кирилл Казаков, СТВ:

Думаю, это одна из причин волнения главы государства, но самое главное – цена на продукцию. Он так и сказал: мне иногда стыдно в магазин зайти, потому что цены там…

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Цены будут всегда конкурентными, когда будет большой рынок конкурентный. На сегодня и за последние лет пять открылось очень много магазинов. Открытие приводит, безусловно, к конкуренции, к снижению цен. На сегодня акционная активность, население покупает много акционного товара. И это связано с тем, что цены растут. И это ответ. Кирилл Казаков:

Я задам один вопрос. Вы говорите: магазинов больше – цены ниже. В моем районе магазинов за последние три года стало в два раза больше, а цены выросли. Вадим Аванесов:

Еще раз говорю, что товар после импортного переориентирован был на Российскую Федерацию. На сегодня процент укрепления российского рубля к белорусскому – от 30 до 50 %. То, что стоило, условно говоря, 100 рублей российских в прошлом году или в начале этого года – на 240 % дороже.