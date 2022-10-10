«Должны быть не виртуальные стабфонды». Зачем торговые сети участвуют в закладке хранилищ?
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы можете себе позволить продавать египетскую картошку?
Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Нет. Если стабфонд не виртуальный, не какие-то липовые договоры заключены, а он лежит в хранилище, то он лежит и в магазине. Его можно взять в любое время.
Кирилл Казаков:
Если у нас картошка заложена на весну, значит, она есть у вас в магазине? Если у вас нет ее в магазине, значит, заполнена?
Олег Мацкевич:
Ее может до весны не хватить. Тогда я приду к фермеру, куплю у него и положу в стабфонд, чтобы хватило.
Кирилл Казаков:
Т.е. магазин Белкоопсоюза – это витрина нашего достатка?
Олег Мацкевич:
В части овощей – да.
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Что касается стабфондов, не единожды обсуждался вопрос, вносились конкретные предложения. Ключевой вопрос, что должны быть не виртуальные стабфонды. В обязательном порядке торговые сети должны участвовать в процессе закладки, в том числе через систему долгосрочных договоров. Такая тенденция есть. Мы отслеживаем, когда договоры заключаются, но не реализовываются.
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Мы, как и все сети, участвуем в стабилизационных фондах. Плюс у нас в каждой сети есть объемы, на которые заключаются договоры. Есть списки организаций, у которых мы берем. Безусловно, работа ведется.
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