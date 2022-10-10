«Должны быть не виртуальные стабфонды». Зачем торговые сети участвуют в закладке хранилищ?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Нет. Если стабфонд не виртуальный, не какие-то липовые договоры заключены, а он лежит в хранилище, то он лежит и в магазине. Его можно взять в любое время.

Кирилл Казаков:

Если у нас картошка заложена на весну, значит, она есть у вас в магазине? Если у вас нет ее в магазине, значит, заполнена?

Олег Мацкевич:

Ее может до весны не хватить. Тогда я приду к фермеру, куплю у него и положу в стабфонд, чтобы хватило.

Кирилл Казаков:

Т.е. магазин Белкоопсоюза – это витрина нашего достатка?