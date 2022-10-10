Александр Вощук: «Есть директива Президента – она обсуждению не подлежит, она для неукоснительного исполнения»
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вам куда проще зайти: в коммерческий торговый центр либо в ЦУМ?
Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
Абсолютно одинаково. У нас продукция продается и там, и там. В структуре реализации у нас торговля – 40 %, 10 % – экспорт, 50 % – бюджетные организации. Я слышал первый блок выступления и хочу сказать: надо сегодня понимать, что мы в одной лодке. И производитель, и переработчик, и сеть. Отсюда и должны строиться дальнейшие отношения, и не надо искать, кто виноват. Есть директива Президента – она обсуждению не подлежит, она для неукоснительного исполнения.
Кирилл Казаков:
Хорошо, вы понимаете, что, возможно, у вас не будет расти продукция. Президент четко обозначил. Вы затраты каким-то образом должны минимизировать, чтобы у вас выручка не упала. Правильно?
Александр Вощук:
Зачем? Ничего же не произошло. Цена зафиксирована и на логистику…
Кирилл Казаков:
Вы первый человек, который сказал, что ничего не произошло после этого совещания.
Александр Вощук:
А что произошло? Цена зафиксирована для всех. На услуги, на сырье – на все. Что произошло? Мы же работали до 5 числа.
Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Вы должны понимать, что там определено 20 число как лаг. Тогда будет подписан тот документ, в котором будет введено ценовое регулирование. И эта цена будет расти. Что это будет? Определит рабочая группа.
Кирилл Казаков:
Главное, чтобы мы сейчас не проанонсировали снижение цен. И все потом пойдут в торговые центры.
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Дело в том, что ценовое регулирование в стране было, есть и будет.
Кирилл Казаков:
Да, то есть оно не новшество.
Вадим Аванесов:
Уже все к этому привыкли, и сети привыкли. Если мы говорим о проценте рентабельности, который должен оставаться в сети, то мы же все прекрасно понимаем, что предприятия должны быть прибыльными. Если они прибыльные, то приносят государству налоги, зарплаты и так далее. Это одна сторона. Вторая. Надо не забывать, что мы живем с Россией в одном экономическом пространстве. У нас нет границ. Если сегодня наш товар будет значительно дешевле в магазинах… Да, есть ограничения у производителей, есть ограничения по наценкам у нас. У нас максимальное ограничение – это 30 % на какие-то товары, а на социальные – 10-20 %. Если этот товар будет в России значительно дороже, ни одни компетентные органы не смогут остановить поток вывоза этого товара за пределы Беларуси. Поэтому нужно выработать четкие механизмы. И профессионалы работают над этим. Думаю, потом будет какой-то документ. Явно будут вноситься какие-то коррективы.
Кирилл Казаков:
Наверное, там должен быть некоторый лист разногласий, который должен быть удовлетворен для всех.
Вадим Аванесов:
Мы понимаем производителя. Они тоже, как и мы, в этой лодке находятся. Конечно, нужна экспортная выручка и для государства, и для производителя, потому что на экспорт они могут продать значительно дороже. Безусловно, здесь нужен баланс. За счет продажи на экспорт с хорошей рентабельностью можно сохранить какие-то позиции или продать в минус. Это точно такая же схема, как работают сети: что-то они продают в минус, а что-то они продают в плюс.
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