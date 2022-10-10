Александр Вощук: «Есть директива Президента – она обсуждению не подлежит, она для неукоснительного исполнения»

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вам куда проще зайти: в коммерческий торговый центр либо в ЦУМ?

Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:

Абсолютно одинаково. У нас продукция продается и там, и там. В структуре реализации у нас торговля – 40 %, 10 % – экспорт, 50 % – бюджетные организации. Я слышал первый блок выступления и хочу сказать: надо сегодня понимать, что мы в одной лодке. И производитель, и переработчик, и сеть. Отсюда и должны строиться дальнейшие отношения, и не надо искать, кто виноват. Есть директива Президента – она обсуждению не подлежит, она для неукоснительного исполнения. Кирилл Казаков:

Хорошо, вы понимаете, что, возможно, у вас не будет расти продукция. Президент четко обозначил. Вы затраты каким-то образом должны минимизировать, чтобы у вас выручка не упала. Правильно? Александр Вощук:

Зачем? Ничего же не произошло. Цена зафиксирована и на логистику… Кирилл Казаков:

Вы первый человек, который сказал, что ничего не произошло после этого совещания. Александр Вощук:

А что произошло? Цена зафиксирована для всех. На услуги, на сырье – на все. Что произошло? Мы же работали до 5 числа.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Вы должны понимать, что там определено 20 число как лаг. Тогда будет подписан тот документ, в котором будет введено ценовое регулирование. И эта цена будет расти. Что это будет? Определит рабочая группа. Кирилл Казаков:

Главное, чтобы мы сейчас не проанонсировали снижение цен. И все потом пойдут в торговые центры.