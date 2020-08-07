Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые зал торжественных церемоний объединил представителей только одной профессии. Реаниматологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, медсестры и младший персонал, помощники и фельдшеры – около полусотни медиков со всей страны. О чем шла речь во время встречи Президента с медиками, знает Алена Сырова.





Те, кому в борьбе с COVID-19 эти люди помогли победить, своих героев сегодня узнали бы разве что по глазам. Белорусские медики стали возвращаться к привычной жизни и рабочему темпу, и как только у них появилась возможность не спешить каждую секунду на помощь, наконец вернуться домой к семье после месяцев жизни в больницах и лабораториях, глава государства, граждан которого эти люди самоотверженно спасали, поспешил сказать главное.

Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям COVID-19 стал настоящим испытанием для мировой медицины. Вирус стремительно распространялся, а единого способа лечения ни у кого не было. Каждый врач спасал людей, как мог.

Инфекционистами и пульмонологами на время жестокой битвы за жизни белорусов стали врачи других специальностей. Они вместе с реаниматологами, эпидемиологами, врачами скорой помощи и даже руководителями Минздрава, несмотря на регалии и опыт, день за днем входили в красные зоны, чтобы у каждого был шанс на новый вдох.

Неравнодушие – то качество белорусов, которое сыграло одну из ключевых ролей в успешном исходе битвы с COVID-19. Обычные люди помогали медикам, бесплатно привозили обеды, на предприятиях в режиме нон-стоп шили средства защиты, а в это время сами врачи искали способ лечения, боролись за жизни даже самых сложных пациентов.

Вполне осознанно было принято решение: мы можем себе позволить пойти своим путем. Хотя за особую тактику борьбы с коронавирусной инфекцией Беларусь постоянно критиковали, не понимали. По сути, мы единственные, кто не закрылся, не ввел режим жестких ограничений, изоляцию, и все-таки выстояли, справившись даже лучше тех, кто нас ругал. «Медсестры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса Александр Лукашенко не раз называл белорусских медиков настоящими героями. Их сегодня нашли награды. Ордена и медали вручили тем, кто работал вовсе не ради такой высокой оценки, но чей труд не могли не отметить.

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса Александр Дедков накануне этого торжественного момента продолжал борьбу. Завотделением интенсивной терапии и реанимации минской инфекционки и сегодня работает в красной зоне.

В самые сложные моменты он помогал своим коллегам в Витебске, потом накопленный опыт применял и в Минске. Говорит, за эти месяцы белорусская медицина, если не стала сильнее, точно опытнее и материально оснащеннее. Испытание пандемией каждого заставило пересмотреть свои приоритеты. Что уж говорить о государствах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пережили сложный период, но благодаря этому смогли еще раз увидеть и оценить, какие необыкновенные люди живут среди нас. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт этой борьбы (это была не работа, это была борьба, это была война, как некоторые определяли это) и должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны не было. А если, не дай бог, что-то случится, чтобы мы подготовленными смогли встать вместе и защитить наш народ.

Кстати, Александр Лукашенко с COVID-19 столкнулся не только в теории, заслушивая доклады медиков, которые вместе с министром буквально жили во Дворце Независимости все эти месяцы, Президент сам переболел. И теперь, как и любой белорус, хочет помочь всем, кто еще борется с болезнью. Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: я буду три раза в месяц сдавать кровь – ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле

Благодарность к тем, кто придумывал способы лечение, опробовал их на свой страх и риск – безгранична. Игорь Карпов – легендарный профессор, вирусолог с почти полувековым стажем, лично ездил по регионам, круглосуточно консультировал коллег и сам брался за самые сложные случаи, доказывал, убеждал в том числе и Президента. Этот скромный и очень спокойный человек сегодня стал народным врачом Беларуси. Народный врач Беларуси Игорь Карпов: для людей нашего поколения слово «народный», наверное, является высшей формой поощрения

Вот такие они – народные. Скромные, трудолюбивые сегодня получали награды из рук Президента. Александр Лукашенко абсолютно каждому сказал спасибо. И эти слова благодарности адресованы не только тем, кто не сдался, как бы ни было тяжело, не предал себя и профессию и сегодня продолжает борьбу, зная, что любые трудности делают лишь сильнее.