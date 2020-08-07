Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: я буду три раза в месяц сдавать кровь – ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле

Новости Беларуси. Медики в период борьбы с коронавирусом, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил. Об этом Александр Лукашенко 7 августа заявил во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград.
Новости Беларуси. Медики в период борьбы с коронавирусом, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил. Об этом Александр Лукашенко 7 августа заявил во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград.
Глава государства отметил важность того, что медиков, которые боролись с коронавирусом, в последние дни заслуженно чествовали по всей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку мне пришлось эту беду – ну, как он (Владимир Караник – прим. ред.) говорит – перенести уже, ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей?
Так вот я поручил министру, после того, как я буду три раза в месяц в нарушение некого порядка сдавать кровь, ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства. Ну, и в мою сторону. Поэтому я это публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь, лишь бы выжить. Ну, такая шутка-полушутка, полуправда.