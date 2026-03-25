Гигин: Трампу могут вынести импичмент и обвинить в госизмене

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Нынешняя затяжная война, а уже относительно небольшие потери американцев в американской прессе демократами раздуваются как большие потери. Также рост цен на бензин – один из ключевых моментов, который приводит к падению авторитета Трампа. Он пришел к власти под несколькими лозунгами. Один из них – прекратить бездумные войны с насаждением демократии за рубежом.

Мы видим, что цена на бензин будет падать. Инфляция задержится, а рост цен на бензин неизбежно приведет к росту цен на остальные продукты, особенно на яйца, которые так много Трамп комментировал. Это фактически почти неизбежное поражение, как говорят американисты (хотя я уверен, что для Трампа еще не все потеряно), на частичных перевыборах этой осени.

Если Трамп и его Республиканская партия потеряет большинство в двух палатах – Палата представителей и Сенат Конгресса США, то это означает практически неизбежный импичмент для Трампа. Третий в его политической биографии. Сценарий уже написан: это обвинение в ведении войны в интересах другого государства. В американской политической лексике и юриспруденции, правовой традиции, это называется очень коротко, определяется двумя словами – государственная измена.

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