Прямой эфир

ХК «Динамо-Шинник» одержал победу на старте плей-ин МХЛ

25 марта 2026 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ХК «Динамо-Шинник» одержал победу в стартовом поединке раунда плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Евгения Летова по итогам гладкого чемпионата заняли седьмое место в таблице Золотого дивизиона. 

Соперниками наших парней стали представители Серебряного «Крылья Советов». Мотивация у дружин запредельная. Победитель этого противостояния гарантирует себе место в элите на следующий сезон. 

Первую шайбу данной стадии забросили бобруйчане, на 11-й минуте ворота оппонентов с передачи Ильи Сансевича поразил Николай Салыго. Прошло немного времени, и Никита Ходорович удвоил перевес отечественного клуба. 

Однако и у хозяев льда нашелся ответ, они применили весь свой атакующий потенциал и сократили отставание. В дальнейшем зрители увидели немало шайб на любой вкус – основное время так и завершилось вничью. А в овертайме викторию динамовцам принес Кирилл Лозовский. Как итог – 4:3 в матче и преимущество в серии – 1:0.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
БК «Минск» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой молодежной лиги
25 марта 2026 17:38

БК «Минск» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой молодежной лиги

Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проходит в Минске
25 марта 2026 17:33

Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проходит в Минске

Жлобинский «Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента
25 марта 2026 11:57

Жлобинский «Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента