ХК «Динамо-Шинник» одержал победу на старте плей-ин МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» одержал победу в стартовом поединке раунда плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Евгения Летова по итогам гладкого чемпионата заняли седьмое место в таблице Золотого дивизиона.

Соперниками наших парней стали представители Серебряного «Крылья Советов». Мотивация у дружин запредельная. Победитель этого противостояния гарантирует себе место в элите на следующий сезон.

Первую шайбу данной стадии забросили бобруйчане, на 11-й минуте ворота оппонентов с передачи Ильи Сансевича поразил Николай Салыго. Прошло немного времени, и Никита Ходорович удвоил перевес отечественного клуба.

Однако и у хозяев льда нашелся ответ, они применили весь свой атакующий потенциал и сократили отставание. В дальнейшем зрители увидели немало шайб на любой вкус – основное время так и завершилось вничью. А в овертайме викторию динамовцам принес Кирилл Лозовский. Как итог – 4:3 в матче и преимущество в серии – 1:0.