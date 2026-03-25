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Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче экстралиги

25 марта 2026 20:08
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«Юность» стала третьим полуфиналистом белорусской хоккейной экстралиги. В серии до четырех побед команде противостоял «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины продемонстрировали острую борьбу – на определение сильнейшего потребовалось максимальное количество матчей. Минчане трижды вели по ходу данной стадии, но каждый раз гродненский коллектив восстанавливал паритет и возвращал интригу. 

Решающий поединок прошел в белорусской столице и сегодняшняя встреча не стала исключением. Но победителем из этой дуэли вышли хоккеисты «Юности», которые поставили уверенную точку и продолжают защиту титула.

# Хоккей

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