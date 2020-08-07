Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Томаш Чатер, переехал из Словении в 2012 году:
Я жил в Югославии, служил в армии Югославии, жил в Словении. В Беларуси один Президент, и все, что он скажет, так надо делать.
У нас все решает парламент. Один хочет так, другой так. Мне нравится, что здесь один человек, и он командует.
Сейчас люди поменялись очень. Президент очень много сделал. За эти 10 лет, которые я здесь – очень много.
Смотрите, в Европе 1500 евро зарплата, но налоги, оплатить квартиру, и остается очень мало.
Здесь, что касается здоровья, – бесплатно. Это первое, что я заметил. Оплата квартиры, воды, электричества – все дешевле. Семья, в которой 3-4 ребенка, получает помощь по финансам. Этого в Европе нет. В Европе только берут: берут за дороги очень много, за здоровье очень много. За каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому.
Когда я разговаривал со своими знакомыми и родителями, что касается нашего Президента, они все говорят: пусть придет в Словению, за года два он сделает порядок.
Конечно, мама и отец мои смотрят телевидение белорусское, и все мои родственники. Даже когда я через интернет пришлю передачу, когда Президент немножко поругал, например, сельское хозяйство – все говорят: такой человек должен быть у нас.