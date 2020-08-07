Прямой эфир

Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому

07 августа 2020 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».  

«Президент очень много сделал. За эти 10 лет, которые я здесь – очень много»  

Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому-1

Томаш Чатер, переехал из Словении в 2012 году:   
Я жил в Югославии, служил в армии Югославии, жил в Словении. В Беларуси один Президент, и все, что он скажет, так надо делать.  

У нас все решает парламент. Один хочет так, другой так. Мне нравится, что здесь один человек, и он командует.  

Сейчас люди поменялись очень. Президент очень много сделал. За эти 10 лет, которые я здесь – очень много.  

Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому-4

В Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому  

Смотрите, в Европе 1500 евро зарплата, но налоги, оплатить квартиру, и остается очень мало.  

Здесь, что касается здоровья, – бесплатно. Это первое, что я заметил. Оплата квартиры, воды, электричества – все дешевле. Семья, в которой 3-4 ребенка, получает помощь по финансам. Этого в Европе нет. В Европе только берут: берут за дороги очень много, за здоровье очень много. За каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому.  

Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому-7

Когда я разговаривал со своими знакомыми и родителями, что касается нашего Президента, они все говорят: пусть придет в Словению, за года два он сделает порядок.  

Конечно, мама и отец мои смотрят телевидение белорусское, и все мои родственники. Даже когда я через интернет пришлю передачу, когда Президент немножко поругал, например, сельское хозяйство – все говорят: такой человек должен быть у нас.  

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Позняк # Томаш Чатер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование
07 августа 2020 19:46

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса
07 августа 2020 19:45

«Медсёстры и санитарочки были как вторые руки пациента». Врачи Беларуси о работе во время коронавируса

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет
07 августа 2020 19:38

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет