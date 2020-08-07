Он переехал из Словении в Беларусь и вот что думает: в Европе за каждый шаг нужно платить. А здесь по-другому

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».

Томаш Чатер, переехал из Словении в 2012 году:

Я жил в Югославии, служил в армии Югославии, жил в Словении. В Беларуси один Президент, и все, что он скажет, так надо делать.

У нас все решает парламент. Один хочет так, другой так. Мне нравится, что здесь один человек, и он командует.

Сейчас люди поменялись очень. Президент очень много сделал. За эти 10 лет, которые я здесь – очень много.