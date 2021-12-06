«Мы слишком ценим свою независимость». Почему современная молодёжь не захочет возрождать СССР?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, что мы упускаем одну важную вещь, когда вы говорили что Союзное государство Беларуси и России – это новый Советский Союз, но с точки зрения человека, рожденного уже в суверенной и независимой Беларуси, у меня это не коррелирует и не отзывается. Все-таки мы привыкли жить в независимой стране.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Я разговариваю с юными людьми такого юного возраста, как вы. И они мне четко задают конкретный вопрос: как вы могли развалить такую великую страну? Если завтра официально Беларусь и Россия объявит об образовании СССР, поверьте, 95 % молодежи с удовольствием поддержит. Алена Сырова:

Нет. Мы слишком ценим свою независимость.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Есть такая маркетинговая уловка для граждан, мужчин и женщин, которым сейчас 30-35 лет. Когда начали вдруг резко ностальгировать по Советскому Союзу, появились популярные песни, бренды, которые связаны каким-то образом. Но даже я понимал, что не то чтобы сильно хочу в СССР, просто для меня это моя молодость. Алена Сырова:

Советские мультики, конечно, красивее и красочнее, чем то, что сейчас. Кирилл Казаков:

Если бы у Советского Союза не было проблем, так просто развалить эту страну было бы невозможно. Виктор Саевич:

Развалить можно что угодно при предательстве. Кирилл Казаков:

Смотрите, в Беларуси в августе 2020 года не удалось развалить страну, потому что не было предателей. Виктор Саевич:

Они были, но не так много. А Латушко или Цепкало? Кирилл Казаков:

Я вообще не хочу о них говорить как о гражданах Беларуси.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Знаете, действительно, это очень непростые вещи. Сейчас в Конституции Российской Федерации произошли изменения, там записаны многие ценности, итоги Великой Отечественной войны. Наша Конституция прописывает то же самое, мы идем синхронно. Более того, посмотрите, сколько было сделано мероприятий православной церковью. В последнее время усиливаются эти мероприятия. Развалить просто. Идеологические, ментальные основы найти очень тяжело. Главное, что есть понимание между двумя руководителями этих стран, у нас есть взаимопонимание между народами, нет конфликта гражданского. Вот это уже основа и форма та, которая позволит выстраивать идеологию. Все-таки в основе в данном контексте экономика играет огромную роль, и без экономики выстроить идеологию тяжело. Виктор Саевич:

Если бы экономика играла огромную, то не было бы никакого развала. Насколько четко, сплоченно работал часовой механизм советской экономики. Сыграла именно идеологическая диверсия. Кирилл Казаков:

Обесценивание нефти в конце 1970 – начале 1980-х, из-за того, что Советский Союз ввел войска в Афганистан. Это в принципе тоже был удар по экономике.