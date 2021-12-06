«Меня интересуют наука, разработки, движение вперёд». В Минске медики дали клятву «клумовцев»

Новости Беларуси. Быть верными традициям и делу. 6 декабря в 56-й раз молодые специалисты 3-й клинической больницы дали клятву «клумовцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почетное звание, которое врачи и медсестры пронесли с собой через Великую Отечественную войну. Теперь их дело и дело Евгения Клумова, именем которого назвали клинику, перенимает молодежь. Эмоции и переживания юных докторов – в материале Полины Королевы. Продолжать семейные традиции. Виктория и Яна с самого детства были свидетелями главного врачебного принципа – помогать людям. Поэтому выбор будущей профессии был для них очевиден.

Виктория Алексейкова, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Клумова:

В моем случае все очень так классически. У меня семья, состоящая из медиков, в основном из врачей. То есть с самого детства в меня вкладывались какие-то вот эти принципы. С каждым годом я все больше ценю свою специальность, потому что она дает мне возможность позаботиться о своих близких и о близких других людей.

Яна Кухарчик, постовая медсестра 3-й городской клинической больницы имени Клумова:

Я очень хотела поступать в медицинский колледж, и тут выдался такой шанс. Было сложно, но никогда не было такого, что все, «я ухожу, забираю документы». Нет, такого не было. Я должна была достичь своей цели. Свой стимул я вижу именно медсестры, так как в основном у меня родственники работают медсестрами. И это уже идет поэтапно.

Но если в своем призвании девушки были уверены, то место работы оставалось под вопросом. И вот они по распределению в 3-й клинической больнице имени Клумова. Благодарны фортуне. Почему? Ответ – имя Евгения Клумова, в честь которого названа клиника. Яна Кухарчик:

Это очень великий человек, он для нашей больницы много значит. Нам, конечно, про него рассказывали. Много у него есть почетных званий, он врач не одной квалификации.

Полина Королева, корреспондент:

Одна из самых значимых фигур Минского антифашистского подполья. Евгений Клумов, чьим именем названа клиника в столице, стал одним из двух врачей, кто, не участвуя в боевых действиях, был удостоен звания Героя Советского Союза. Он организовывал подпольные госпитали, помогал белорусской молодежи избежать угона в Германию. После раскрытия его деятельности фашисты предлагали Клумову заниматься медициной на их условиях, но он отказался и был казнен в 1944 году в концлагере.

Кроме именитого основателя, больница имеет богатую историю, почти два века. Начиналось все с четырех палат, а переросло в хранилище научных знаний и одну из самых передовых клиник столицы.

Виктория Алексейкова:

3-я больница известна очень давно тем, что в ней довольно сильная база по офтальмологии, ведутся постоянно какие-то научные исследования, открытия. Я уже давно знаю про эту клинику, с тех пор, как начала интересоваться собственно офтальмологией, захотела пойти в эту специальность. Меня интересуют наука, какие-то разработки, постоянно вот это движение вперед, которое в итоге сводится к тому, чтобы помогать больше, помогать лучше. Сейчас мирное время, но для врачей эпидемия COVID почти что война. Молодые специалисты, кто дает сегодня клятву «клумовцев», пришли в больницу не в самый простой период. Пройти через огонь, воду и ночные дежурства им помогли старшие товарищи. В том числе им сегодня молодежь дает клятву почти из 70 слов.

Наталья Никитина, председатель профсоюзного комитета 3-й городской клинической больницы имени Клумова:

Клятва «клумовца» содержит простые слова, текст мы не меняли, потому что они идут к сердцу каждого. Это слова о доброте, о доброте медицинского работника по отношению к пациенту, это слова о сострадании, о выполнении своего долга, долга перед своими коллегами, перед пациентами. Клятва не претерпевала изменений на протяжении вот уже почти 55 лет.