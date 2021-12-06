«Меня интересуют наука, разработки, движение вперёд». В Минске медики дали клятву «клумовцев»
Новости Беларуси. Быть верными традициям и делу. 6 декабря в 56-й раз молодые специалисты 3-й клинической больницы дали клятву «клумовцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почетное звание, которое врачи и медсестры пронесли с собой через Великую Отечественную войну. Теперь их дело и дело Евгения Клумова, именем которого назвали клинику, перенимает молодежь.
Эмоции и переживания юных докторов – в материале Полины Королевы.
Продолжать семейные традиции. Виктория и Яна с самого детства были свидетелями главного врачебного принципа – помогать людям. Поэтому выбор будущей профессии был для них очевиден.
Виктория Алексейкова, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Клумова:
В моем случае все очень так классически. У меня семья, состоящая из медиков, в основном из врачей. То есть с самого детства в меня вкладывались какие-то вот эти принципы. С каждым годом я все больше ценю свою специальность, потому что она дает мне возможность позаботиться о своих близких и о близких других людей.
Яна Кухарчик, постовая медсестра 3-й городской клинической больницы имени Клумова:
Я очень хотела поступать в медицинский колледж, и тут выдался такой шанс. Было сложно, но никогда не было такого, что все, «я ухожу, забираю документы». Нет, такого не было. Я должна была достичь своей цели. Свой стимул я вижу именно медсестры, так как в основном у меня родственники работают медсестрами. И это уже идет поэтапно.
Но если в своем призвании девушки были уверены, то место работы оставалось под вопросом. И вот они по распределению в 3-й клинической больнице имени Клумова. Благодарны фортуне. Почему? Ответ – имя Евгения Клумова, в честь которого названа клиника.
Яна Кухарчик:
Это очень великий человек, он для нашей больницы много значит. Нам, конечно, про него рассказывали. Много у него есть почетных званий, он врач не одной квалификации.
Полина Королева, корреспондент:
Одна из самых значимых фигур Минского антифашистского подполья. Евгений Клумов, чьим именем названа клиника в столице, стал одним из двух врачей, кто, не участвуя в боевых действиях, был удостоен звания Героя Советского Союза. Он организовывал подпольные госпитали, помогал белорусской молодежи избежать угона в Германию. После раскрытия его деятельности фашисты предлагали Клумову заниматься медициной на их условиях, но он отказался и был казнен в 1944 году в концлагере.
Кроме именитого основателя, больница имеет богатую историю, почти два века. Начиналось все с четырех палат, а переросло в хранилище научных знаний и одну из самых передовых клиник столицы.
Виктория Алексейкова:
3-я больница известна очень давно тем, что в ней довольно сильная база по офтальмологии, ведутся постоянно какие-то научные исследования, открытия. Я уже давно знаю про эту клинику, с тех пор, как начала интересоваться собственно офтальмологией, захотела пойти в эту специальность. Меня интересуют наука, какие-то разработки, постоянно вот это движение вперед, которое в итоге сводится к тому, чтобы помогать больше, помогать лучше.
Сейчас мирное время, но для врачей эпидемия COVID почти что война. Молодые специалисты, кто дает сегодня клятву «клумовцев», пришли в больницу не в самый простой период. Пройти через огонь, воду и ночные дежурства им помогли старшие товарищи. В том числе им сегодня молодежь дает клятву почти из 70 слов.
Наталья Никитина, председатель профсоюзного комитета 3-й городской клинической больницы имени Клумова:
Клятва «клумовца» содержит простые слова, текст мы не меняли, потому что они идут к сердцу каждого. Это слова о доброте, о доброте медицинского работника по отношению к пациенту, это слова о сострадании, о выполнении своего долга, долга перед своими коллегами, перед пациентами. Клятва не претерпевала изменений на протяжении вот уже почти 55 лет.
Слова клятвы очень просты, но запоминаются на всю жизнь. И данные сегодня обещания молодые врачи будут исполнять на протяжении всей своей жизни, а также бережно сохранять традиции старших коллег и Евгения Клумова. Кто жил и умер врачом, верным своей клятве – помогать.