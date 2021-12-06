Магистр политических наук: Украина должна войти в состав Союзного государства обязательно
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Я считаю, что это не оговорка, вспомнил цитату Хиллари Клинтон. Ведь эта милая дама в 2012 году нам прямо сказала, что мы не для того в 1991 году разваливали ваш Советский Союз, чтобы через 20 лет вы опять объединились. И она в той же цитате сказала, что Украина никогда не будет в Таможенном союзе, Украина не будет никогда в Евразийском союзе.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наш Президент говорил несколько раз в интервью Киселеву: я уверен, что Украина будет с нами. Ну неужели нет таких процессов в Украине? Ренессанс Советского Союза. Когда просто обратно, уже не центробежные силы.
Артем Свиридов:
Послушайте, надо немножко потерпеть, там же в каждом министерстве есть советник. Министр не принимает решения.
Кирилл Казаков:
Внешнее управление, все правильно. Государство-лимитроф.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Давайте откровенно. Первое – надо понимать, что у Президента хорошая интуиция. Если он говорит, скорее всего, так оно и будет. Другой вопрос, в каком формате Украина? В том составе, в тех границах или в частях? Это первое. Второе – мы, конечно, понимаем, что риторика Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина таковы, что обгоняет время и те действия, которые в последнее время в особенности происходят в Союзном государстве. Просто галопирующая – в кавычках, не в кавычках – интеграция... Они в коллективном Западе не поспевают за этой даже информацией, не говоря о том, какие программы реализуются. И постоянное взаимодействие с Россией, конечно, навевает у них какой-то страх. А у страха глаза велики.
Кирилл Казаков:
У американских и европейских дипломатов есть очень хорошая фраза: нам это невыгодно. Они всегда говорят ее, когда им действительно не выгодно, но они не готовы слышать это от наших дипломатов. И когда белорусские дипломаты после августа 2020 года, чиновники, журналисты, эксперты стали говорить – нам это невыгодно... Знаете, это как с праздником 17 сентября. Мы какое-то время просто его не возвышали, потому что у нас были хорошие отношения с поляками. Поляки говорили: нам это невыгодно. Мы говорим: ребята, если нам невыгодна ваша революция, так что?
Николай Щекин:
Здесь самое важное – это слова Президента, что при условиях определенных мы вернем сюда ядерное оружие.
Кирилл Казаков:
А это возвращение военной мощи Советского Союза.
Николай Щекин:
Вот это их и испугало сильно, тем более, когда Президент подтвердил, что он не разрушил инфраструктуры этих шахт.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Ядерное оружие мы вернем, это понятно, но поговорим об Украине. Вернуть Украину – это вопрос не просто наших пожеланий. Если говорить о союзе Беларуси и России, давайте честно скажем, это в той или иной форме новый Советский Союз.
Кирилл Казаков:
На геополитических весах можно так рассматривать.
Виктор Саевич:
Министр обороны Америки, думаю, говорить глупость не будет.
Николай Щекин:
Этот может и глупость.
Виктор Саевич:
В данный момент он очень правильно. Поэтому Украина должна войти в состав Союзного государства России и Беларуси обязательно. Без этого мы не наберем той необходимой мощи, чтобы дать отпор коллективному Западу. Поэтому Украина обязательно будет с нами. Мы должны приложить все силы – и Россия, и Беларусь. И самое главное – внутренние патриоты Украины должны делать все, чтобы Украина вошла в состав.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Вы уже сказали, что Украина не в СНГ. Но на самом деле Украина не вышла из огромного количества соглашений СНГ. И, наверное, первым этапом ее возвращения будет более широкое участие в СНГ.
Виктор Саевич:
Вы знаете, от того, что фашистская Украина не вышла из состава СНГ, это ни о чем не говорит.
Кирилл Казаков:
Скажем так, сейчас популизм – это очень популярная политика Украины.
Алексей Сазонов:
Речь не идет об идеологии. Речь идет о тех вещах, которые неразрывны. Опять же, это социально-экономические договоренности, транспортные. И это хорошо. Кнопку нажал, и на Украине изменилась власть – этого нет и не будет. Кстати, и Грузия тоже там находится.
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