Сергей Дик: «Советский Союз развалился в том числе потому, что рухнула идеология»
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Проблема есть одна. Все хорошо – единый рынок, валюта, налоги, рынок труда и так далее. Но мне кажется, нет идеологии. Непонятно, зачем вы объединяетесь? Раз вы отказываете в праве существованию Советского Союза.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы же стали об этом говорить. Мы сохраняем свою цивилизацию.
Артем Свиридов:
А что это значит?
Кирилл Казаков:
Я традиционалист, хоть где-то в экономике либерал. Но при этом я не могу понять, как маму можно называть родитель № 2. Я не могу предположить, что есть пол, кроме мужского и женского. Я не могу предположить, что мою веру христианскую и Рождество могут переназвать. Этого достаточно для обычного бытового мышления нашего белорусского гражданина.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:
Мне кажется, Советский Союз развалился в том числе потому, что рухнула идеология. Помните, запретили КПСС? Все.
Кирилл Казаков:
Мы говорим об идеологии, и если ставится в упрек, что в Советском Союзе была идеология, в нынешнем объединении Союзного государства ее как бы нет, и вот я пытаюсь сформулировать даже для себя хотя бы. Какая идеология в Европейском союзе? Это идеология элит?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Там четкая идеология, внятная.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам, кстати, на руку играет та ситуация, которая у них складывается. Мы видим, как постепенно разрушается коллективный Запад. Америка кидает Францию, Франция – Англию.
Кирилл Казаков:
Сейчас Меркель ушла, и все очень рассчитывают, что ее место здесь займут Великобритания и Америка.
Сергей Клишевич:
Там идет внутренняя борьба, необратимый процесс развала, в том числе Европейского союза. Он начался, мы его наблюдаем. Поэтому на этом фоне нам было бы очень... Мы, кстати, к этому движемся. Мы активизировались, пока они такими неуклюжими попытками, как на границе, в Украине вертолет этот запустили над контрольно-пропускным пунктом.
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