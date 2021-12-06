Сергей Дик: «Советский Союз развалился в том числе потому, что рухнула идеология»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Артем Свиридов, кандидат политологических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Проблема есть одна. Все хорошо – единый рынок, валюта, налоги, рынок труда и так далее. Но мне кажется, нет идеологии. Непонятно, зачем вы объединяетесь? Раз вы отказываете в праве существованию Советского Союза. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы же стали об этом говорить. Мы сохраняем свою цивилизацию. Артем Свиридов:

А что это значит?

Кирилл Казаков:

Я традиционалист, хоть где-то в экономике либерал. Но при этом я не могу понять, как маму можно называть родитель № 2. Я не могу предположить, что есть пол, кроме мужского и женского. Я не могу предположить, что мою веру христианскую и Рождество могут переназвать. Этого достаточно для обычного бытового мышления нашего белорусского гражданина.