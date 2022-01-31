Прямой эфир

«Мы предлагаем встречу с Президентом». Бизнес готов бороться за независимость?

31 января 2022 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Много было вопросов касаемо Беларуси. Андрей Валерьевич, вы задавали этот вопрос. У Президента прозвучала такая фраза: «А готовы ли вы отстаивать нашу независимость и самостоятельность, и не всегда с автоматом в руках?» Готовы ли люди, особенно предприниматели? Были очень конкретные тезисы, особенно о предпринимателях, об ипэшниках. И очень многие за эти выходные начали думать, что Президент ведет такую форму управления, где предпринимательство исчезнет. Как вы восприняли все эти слова? Что вы ждете от будущей встречи с Президентом?  

«Мы предлагаем встречу с Президентом». Бизнес готов бороться за независимость?-1

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:  
Безусловно, здесь нужно прокомментировать следующее: аналогичная встреча с Президентом и ведущими бизнес-союзами была в 2017 году. Смотрите, диверсификация экономики нашей страны произошла благодаря только правлению нашего главы государства. Мы сегодня видим развитие малого, среднего предпринимательства, улучшение деловой среды, бизнес-климата, стимулирование деловой инициативы, как бы там ни говорили, и банально ни казалось, но развитие международного сотрудничества в том числе, потому что сегодня конфедерация как ведущий союз в стране развивает, и успешно развивает это международное сотрудничество. И соглашусь с коллегой, что войны не будет, потому что, находясь с нашими европейскими партнерами в служебных командировках с делегацией деловых кругов, я процитировал цитату еще 35-го президента Джона Кеннеди о том, что опомнитесь. И Президент дал этот посыл. Если народ не остановит войну – война уничтожит человечество. Поэтому Президент сказал: «Никакой войны не будет». В 2018 году прошел определенный период. Мы видим рост: рост ВВП, рост регистрации субъектов хозяйствования.  

Кирилл Казаков:  
Бизнес готов бороться за независимость?  

Андрей Копыток:  
Готов. Сегодня есть и добросовестные участники, сегодня есть и недобросовестные. Но мы предлагаем встречу с Президентом для того, чтобы объяснить, что нужно возвращать доверие бизнеса к власти, нужно говорить и стимулировать деловую инициативу, нужно бороться с коррупцией, непотизмом, нужно развивать наше предпринимательство.  

«Мы предлагаем встречу с Президентом». Бизнес готов бороться за независимость?-4

Алена Сырова, СТВ:  
А без участия Президента это нельзя сделать?  

Андрей Копыток:  
Без участия Президента есть прогнозы, показатели. Лично при моем правлении – нет. И поэтому я выступил с огромной просьбой пригласить Президента на узкую деловую встречу.  

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Но мне все-таки кажется, когда мы говорим о вопросе главы государства, готовы ли мы проявить инициативу, это было не только обращено к бизнес-сообществу. Это было обращено ко всем нам, к каждому человеку. Потому что все эти годы сильное социальное государство, с одной стороны, – это большой плюс, это то, что для нас уже кажется, как можно без этого жить? Но наши граждане отдельные уже привыкли полагаться только на государство и видеть корень каких-то своих неурядиц в том числе, что что-то государство не додало. Понятно, что мы можем дать в социальную сферу ровно столько, сколько можем. Кстати, на государственную социальную сферу выделяется более половины бюджета. Это огромная тема. Но каждый человек уже сегодня должен по-новому на себя взглянуть: что ты можешь сделать для своей семьи, что ты можешь сделать для своих детей, как ты приучишь своих детей ответственно относиться к своему будущему – это звенья одной цепи. И поэтому вот этот вопрос прозвучал очень своевременно, потому что мир вокруг нас другой, люди живут совсем не в таких тепличных условиях. Когда мы видим, что у нас 11 видов детских пособий, когда мы видим, какая поддержка семьи.  

Читайте также:  

«Готов ли бизнес платить за безопасность?» Вот что ответил белорусский предприниматель  

Президент сказал объединиться Азаренку с генпрокурором. Эксперты о том, что он имел в виду  

Бегун: эта фраза «домой, на коленях, ползком» могла показаться оскорблением, но на самом деле это отеческий элемент  

# Бизнес в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Андрей Копыток # Джон Кеннеди # Алена Сырова # Лилия Ананич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании
31 января 2022 19:57

«Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании

Лилия Ананич: никогда прежде такого давления, которое вылилось в гибридную войну, Беларусь не испытывала на себе
31 января 2022 19:49

Лилия Ананич: никогда прежде такого давления, которое вылилось в гибридную войну, Беларусь не испытывала на себе

Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили
31 января 2022 19:33

Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили