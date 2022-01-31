«Мы предлагаем встречу с Президентом». Бизнес готов бороться за независимость?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Много было вопросов касаемо Беларуси. Андрей Валерьевич, вы задавали этот вопрос. У Президента прозвучала такая фраза: «А готовы ли вы отстаивать нашу независимость и самостоятельность, и не всегда с автоматом в руках?» Готовы ли люди, особенно предприниматели? Были очень конкретные тезисы, особенно о предпринимателях, об ипэшниках. И очень многие за эти выходные начали думать, что Президент ведет такую форму управления, где предпринимательство исчезнет. Как вы восприняли все эти слова? Что вы ждете от будущей встречи с Президентом?

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Безусловно, здесь нужно прокомментировать следующее: аналогичная встреча с Президентом и ведущими бизнес-союзами была в 2017 году. Смотрите, диверсификация экономики нашей страны произошла благодаря только правлению нашего главы государства. Мы сегодня видим развитие малого, среднего предпринимательства, улучшение деловой среды, бизнес-климата, стимулирование деловой инициативы, как бы там ни говорили, и банально ни казалось, но развитие международного сотрудничества в том числе, потому что сегодня конфедерация как ведущий союз в стране развивает, и успешно развивает это международное сотрудничество. И соглашусь с коллегой, что войны не будет, потому что, находясь с нашими европейскими партнерами в служебных командировках с делегацией деловых кругов, я процитировал цитату еще 35-го президента Джона Кеннеди о том, что опомнитесь. И Президент дал этот посыл. Если народ не остановит войну – война уничтожит человечество. Поэтому Президент сказал: «Никакой войны не будет». В 2018 году прошел определенный период. Мы видим рост: рост ВВП, рост регистрации субъектов хозяйствования. Кирилл Казаков:

Бизнес готов бороться за независимость? Андрей Копыток:

Готов. Сегодня есть и добросовестные участники, сегодня есть и недобросовестные. Но мы предлагаем встречу с Президентом для того, чтобы объяснить, что нужно возвращать доверие бизнеса к власти, нужно говорить и стимулировать деловую инициативу, нужно бороться с коррупцией, непотизмом, нужно развивать наше предпринимательство.