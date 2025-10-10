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В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы

10 октября 2025 15:06
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Гражданские инициативы – в Год благоустройства. Сегодня в агрогородке Березинское Молодечненского района открыли обновленный парк отдыха – памятник природы, сообщили в программе Новости «Минщина» на СТВ. 

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы-2

За время реконструкции территорию и инфраструктуру масштабно благоустроили. Здесь появились спортивная и детская площадки, туристическая тропа, современное освещение вдоль новых дорожек. На реализацию проекта было выделено 122 тысячи рублей из госбюджета, а 13 тысяч собрали сами жители. Они же активно и подключились к благоустройству территории. 

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы-4

Каждый вечер дети собираются с удовольствием, занимаются спортом, общаются между собой, прогуливаются романтические влюбленные парочки по нашим аллеям.

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Получилась замечательная современная локация, парк, который имеет свою историю. Я абсолютно уверен, что это станет местом притяжения как местных жителей, так и всех гостей. А вообще это хороший пример, который показывает, как местные жители любят свою землю и активно участвуют в ее благоустройстве. 

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы-8

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Этот проект напрашивался сам по себе, потому что количество местных жителей в агрогородке составляет 1300. Вы видите, насколько он перспективный. Во-первых, здесь есть все социальные объекты, здесь есть колледж, школа, дошкольные учреждения. 

Территория памятника природы – 16 гектаров, а история насчитывает более шести столетий. Реконструкция парка – самый масштабный проект в рамках реализации гражданских инициатив центрального региона. Также появились зоны отдыха в Копыле, Воложинском и Крупском районах, спорткомплекс – в Логойском.

# Год благоустройства # Алексей Кушнаренко # Наталья Якубицкая

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