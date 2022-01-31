Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы экспертами обсуждаем, депутатами обсуждали, журналистами обсуждали, а как люди от земли обсуждают, смотрят? Чего они выяснили? Что они услышали?
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Я хочу сразу сказать предпосылку: граждане почувствовали ответственность за будущее страны, после Послания Президента убедились в необходимости пойти на референдум и поддержать Конституцию, поддержать стабильность, поддержать мир. Что в их понимании стабильность, мир и процветание нашей страны? Это сильный Президент, это сильная власть, это сильная нация.
Кирилл Казаков:
Президент показал себя сильным?
Дмитрий Кудин:
Абсолютно! Он себя показал с абсолютно сильной стороны. И народ это поддерживает. Обсуждая детали Послания, потому что, объезжая населенные пункты (вот, снег выпал – ездил), это тема. Меня останавливают как председателя:
– Дмитрий Георгиевич, а вы смотрели?
– Ну, конечно, конечно!
И людей волнует качество дорог. Он замечательно поднял эту тему. Замечательно. И это отклик.
Алена Сырова, СТВ:
У вас идеальные дороги?
Дмитрий Кудин:
У нас хорошие дороги. И им уделяется внимание, и они становятся с каждым годом лучше и лучше. Это люди видят. Это отклик находит. И в малых населенных пунктах эта тема очень хорошая. И люди это поддерживают и понимают, что это сложно, это дорого. Далее медицина. Очень отклик хороший. Мы ж ведь сохранили с советских времен, правильно сказал Президент, мы сохранили то, что имели, и мы немножечко это развили. И сегодня мы имеем замечательную медицину, бесплатную, образование. Немножко волновала тема, что платная будет медицина, – Президент и это тоже по 45 статье развеял.
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