Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы экспертами обсуждаем, депутатами обсуждали, журналистами обсуждали, а как люди от земли обсуждают, смотрят? Чего они выяснили? Что они услышали?