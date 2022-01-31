Прямой эфир

Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили

31 января 2022 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Мы экспертами обсуждаем, депутатами обсуждали, журналистами обсуждали, а как люди от земли обсуждают, смотрят? Чего они выяснили? Что они услышали?  

Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили-1

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Я хочу сразу сказать предпосылку: граждане почувствовали ответственность за будущее страны, после Послания Президента убедились в необходимости пойти на референдум и поддержать Конституцию, поддержать стабильность, поддержать мир. Что в их понимании стабильность, мир и процветание нашей страны? Это сильный Президент, это сильная власть, это сильная нация.  

Кирилл Казаков:  
Президент показал себя сильным?  

Дмитрий Кудин:  
Абсолютно! Он себя показал с абсолютно сильной стороны. И народ это поддерживает. Обсуждая детали Послания, потому что, объезжая населенные пункты (вот, снег выпал – ездил), это тема. Меня останавливают как председателя:  
– Дмитрий Георгиевич, а вы смотрели?  
– Ну, конечно, конечно!  
И людей волнует качество дорог. Он замечательно поднял эту тему. Замечательно. И это отклик.  

Депутат Дмитрий Кудин: мы сохранили с советских времён то, что имели, и немножечко это развили-4

Алена Сырова, СТВ:  
У вас идеальные дороги?  

Дмитрий Кудин:  
У нас хорошие дороги. И им уделяется внимание, и они становятся с каждым годом лучше и лучше. Это люди видят. Это отклик находит. И в малых населенных пунктах эта тема очень хорошая. И люди это поддерживают и понимают, что это сложно, это дорого. Далее медицина. Очень отклик хороший. Мы ж ведь сохранили с советских времен, правильно сказал Президент, мы сохранили то, что имели, и мы немножечко это развили. И сегодня мы имеем замечательную медицину, бесплатную, образование. Немножко волновала тема, что платная будет медицина, – Президент и это тоже по 45 статье развеял.  

Читайте также:  

Президент во время Послания упомянул фейки про мост на Немиге. Какое поручение дал глава государства?  

Щекин: Послание проявило сущность главы государства, его внутренний мир, его характер, харизму  

Кандидат психологических наук: «Народ смотрит на государство, как на родителей. При этом у народа позиция подростка»  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Кудин # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега
31 января 2022 19:32

Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега

Николай Щёкин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб»
31 января 2022 19:30

Николай Щёкин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб»

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва
31 января 2022 19:28

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва