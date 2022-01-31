Лилия Ананич: никогда прежде такого давления, которое вылилось в гибридную войну, Беларусь не испытывала на себе

Алена Сырова, СТВ: Мы как раз находимся на пороге важнейшего нашего политического события – референдума. Мы много говорим о том, что поправки в Конституцию делают ее более демократичной, в том числе распределение полномочий между Президентом и другими ветвями власти, обязанностей между Президентом и гражданами, в том числе ответственности будет больше. Мне кажется, что эти вопросы, которые глава государства адресовал, прозвучали именно сейчас, потому что белорусское общество готово дать взрослый ответ на них?

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы сказала, что Послание Президента – это послание политика мирового уровня, который понимает, как устроена сегодня геополитическая картина мира. И сегодня не говорить на тему, что такое война и что такое мир для Беларуси, это было бы лукаво и нечестно.

Вы посмотрите, что делается на внешнем контуре. Не только переброска сил и так далее – нагнетается истерия. Особенно в украинском информационном пространстве, в западном – это просто истерия. Безусловно, наши граждане тоже читают все источники информации. И глава государства четко и конкретно сказал: «Мы, белорусы – мирные люди». И это главный посыл и Западу, и всем нам. В истории было не раз, когда мы свою землю защищали.

Что касается конституционного посыла в целом, сегодня наше общество, повзрослевшее после событий 2020 года и откликнувшееся на то, чтобы действительно вместе вписать свою строку в историю развития страны путем участия в подготовке предложений в обновленную Конституцию, обсуждение Конституции, мы видим, что сегодня вовлечены все в этот процесс, и мы понимаем, что именно этот период для страны судьбоносный. Потому что страна состоялась, страна суверенная, страна успешная, но никогда прежде такого давления, которое вылилось в гибридную войну (и непонятно, какие еще сценарии замышляются), Беларусь не испытывала на себе. И не только Беларусь. Весь мир испытывает огромное напряжение, в том числе добавились и пандемии, и социально-экономические катаклизмы, и совершенно разрушенная система международного права: когда никто не слышит друг друга, особенно те страны, которые претендуют на роль глобального влияния и далее. А ведь мир уже другой. Сегодня мы уже не можем согласиться с тем, что только Соединенные Штаты будут управлять всем миром. Мы сегодня видим, что есть другие центры силы. Они выстроены, и наше общество в эти процессы вовлечено.

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