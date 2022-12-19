«Я и аниме смотрю». Какие культурные ценности у современной молодёжи?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.

Алена Сырова, СТВ:

У нас есть представитель молодого поколения Беларуси. Евгений Нищименко, член комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мне было очень интересно слушать своих коллег. Алена Сырова:

Евгений, на чем воспитывались вы? Что для вас традиционная ценность? Кирилл Казаков, СТВ:

Мультики «Диснея» знакомы?

Евгений Нищименко:

В том числе я и аниме смотрю. Поэтому я не вижу здесь ничего такого запрещенного. Я послушал коллег, надеюсь, что мы коллеги, у нас все-таки единая цель, как мне кажется. Хочется вспомнить фразу Президента, которую он много раз говорил, что Республика Беларусь занимает такую позицию, что через нашу территорию постоянно проходят какие-то события. Военные, политические, экономические. Действительно, посмотрите на местоположение. Слева от нас находится Европа с ее ценностями, которые местами склонны к крайностям. Справа от нас находится Российская Федерация со своими ценностями, полностью противоположными. Как пример, два события. Первое: в США на федеральном уровне приняли закон о легализации ЛГБТ. Вторая крайность – это в Российской Федерации приняли закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Мы находимся сейчас в таком положении, что нас пытаются разорвать.