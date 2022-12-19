«Я и аниме смотрю». Какие культурные ценности у современной молодёжи?
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Алена Сырова, СТВ:
У нас есть представитель молодого поколения Беларуси.
Евгений Нищименко, член комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мне было очень интересно слушать своих коллег.
Алена Сырова:
Евгений, на чем воспитывались вы? Что для вас традиционная ценность?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мультики «Диснея» знакомы?
Евгений Нищименко:
В том числе я и аниме смотрю. Поэтому я не вижу здесь ничего такого запрещенного. Я послушал коллег, надеюсь, что мы коллеги, у нас все-таки единая цель, как мне кажется. Хочется вспомнить фразу Президента, которую он много раз говорил, что Республика Беларусь занимает такую позицию, что через нашу территорию постоянно проходят какие-то события. Военные, политические, экономические. Действительно, посмотрите на местоположение. Слева от нас находится Европа с ее ценностями, которые местами склонны к крайностям. Справа от нас находится Российская Федерация со своими ценностями, полностью противоположными. Как пример, два события. Первое: в США на федеральном уровне приняли закон о легализации ЛГБТ. Вторая крайность – это в Российской Федерации приняли закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Мы находимся сейчас в таком положении, что нас пытаются разорвать.
Кирилл Казаков:
«Кока-кола» против чебурашки я это называю.
Евгений Нищименко:
Или как нас называют поколение «Пепси». Серьезное воздействие идет на молодежь, потому что молодежь всегда была двигателем процесса, но также и легко возбудима.
Вадим Боровик, политолог:
Надо возбуждаться на правильные мультики.
Евгений Нищименко:
Еще 100 лет назад Ленин говорил, что нам не из чего строить социализм, кроме как из обломков капитализма. Прошло 100 лет, из чего нам строить идеологию? Из обломков Советского Союза.
Кирилл Казаков:
Слушайте, как раз таки 100 лет назад шло ярое обсуждения создания СССР?
Вадим Боровик:
Коллеги, давайте я вам немного объясню. Во всем экономика! Населению нужно все объяснять на пальцах. С чего все началось? В Соединенных Штатах Америки один друг Форда и Рокфеллера, и Ротшильды участвовали, они посчитали, что очень много населения (это были 1960-е), они финансировали хиппи. Перенаселение. Они внедрили своих людей в американскую психиатрическую ассоциацию. Вы знаете вообще, что ЛГБТ-сообщество и гомосексуализм до 1990 года во Всемирной организации здравоохранения считали психическим расстройством.
Кирилл Казаков:
Это история о том, что ЛГБТ и все это позиционирование гей-индустрии делается для того, чтобы уменьшить количество людей – это понятно. Но давайте не будем сводить наши традиционные ценности исключительно к этим квази-семейным отношениям, потому что немного иначе вся эта история строится.
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