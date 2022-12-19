Патриотична ли современная молодёжь? Рассказала Ольга Чемоданова

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас есть государство, есть культура, есть язык, есть традиции. В Минске построили вновь ратушу, что отсылает все-таки к Магдебургскому праву, а не к российскому праву. И все же есть определенная прослойка элиты молодых людей, которая начинает мыслить немного иначе. Евгений постеснялся сказать, какие ценности он хотел бы защищать. Ольга Николаевна, у вас в горисполкоме проект «Минская смена». Ребята приходят в том числе и с традиционными проектами. В прошлом году, например, предложение было оформить ярко несколько станций метро в историческом стиле. Ведь они к этому подходили достаточно скрупулезно. Это же тоже вход в традиции.