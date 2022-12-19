Патриотична ли современная молодёжь? Рассказала Ольга Чемоданова
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас есть государство, есть культура, есть язык, есть традиции. В Минске построили вновь ратушу, что отсылает все-таки к Магдебургскому праву, а не к российскому праву. И все же есть определенная прослойка элиты молодых людей, которая начинает мыслить немного иначе. Евгений постеснялся сказать, какие ценности он хотел бы защищать. Ольга Николаевна, у вас в горисполкоме проект «Минская смена». Ребята приходят в том числе и с традиционными проектами. В прошлом году, например, предложение было оформить ярко несколько станций метро в историческом стиле. Ведь они к этому подходили достаточно скрупулезно. Это же тоже вход в традиции.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Безусловно. Я больше скажу. Они сами инициировали темы своих проектных работ, исходя из того, в чем есть запрос, будь то благоустройство улиц, дворовые территории или тема патриотического воспитания. Я была приятно удивлена тому, что молодежь инициативно заявила о том, что мы хотим внести свои предложения в систему образования по патриотическому воспитанию молодежи.
Кирилл Казаков:
Просто патриотизм – это тоже часть традиций.
Ольга Чемоданова:
Ребята работали не один день. В течение 6 месяцев они вносили свои предложения, обсуждали, просили встречи с компетентными людьми, с экспертами в том числе. Как бы там ни было, слушая, что мы сегодня обсуждали, я не могу не сказать. Понимаете, да, что-то мы там утратили, в какой-то момент не подхватили, где-то что-то повлияло, но мы ничего не потеряли. Мы все сохранили. Это самое главное. Товарищи, у нас руки, ноги, голова – все есть, чтобы это возрождать, чтобы эту культуру прививать, рассказывать о ней. Не надо смотреть на примеры европейских видео, фильмов, каких-то персонажей. Ради бога. Мы о своем должны говорить больше.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Гэта экспансія ўласнай культуры». Появится ли в Беларуси свой K-pop?
«Где была Национальная академия наук 10 лет назад с Зюзей?» Почему белорусскую культуру начали поздно продвигать?
«Калі ў кнізе ўхваляецца нават дзіцячая педафілія...» Как белорусские депутаты борются с пропагандой нетрадиционных ценностей?