Прямой эфир

Патриотична ли современная молодёжь? Рассказала Ольга Чемоданова

19 декабря 2022 17:21
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Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.

Кирилл Казаков, СТВ:
У нас есть государство, есть культура, есть язык, есть традиции. В Минске построили вновь ратушу, что отсылает все-таки к Магдебургскому праву, а не к российскому праву. И все же есть определенная прослойка элиты молодых людей, которая начинает мыслить немного иначе. Евгений постеснялся сказать, какие ценности он хотел бы защищать. Ольга Николаевна, у вас в горисполкоме проект «Минская смена». Ребята приходят в том числе и с традиционными проектами. В прошлом году, например, предложение было оформить ярко несколько станций метро в историческом стиле. Ведь они к этому подходили достаточно скрупулезно. Это же тоже вход в традиции.

Патриотична ли современная молодёжь? Рассказала Ольга Чемоданова -1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Безусловно. Я больше скажу. Они сами инициировали темы своих проектных работ, исходя из того, в чем есть запрос, будь то благоустройство улиц, дворовые территории или тема патриотического воспитания. Я была приятно удивлена тому, что молодежь инициативно заявила о том, что мы хотим внести свои предложения в систему образования по патриотическому воспитанию молодежи.

Патриотична ли современная молодёжь? Рассказала Ольга Чемоданова -4

Кирилл Казаков:
Просто патриотизм – это тоже часть традиций.

Ольга Чемоданова:
Ребята работали не один день. В течение 6 месяцев они вносили свои предложения, обсуждали, просили встречи с компетентными людьми, с экспертами в том числе. Как бы там ни было, слушая, что мы сегодня обсуждали, я не могу не сказать. Понимаете, да, что-то мы там утратили, в какой-то момент не подхватили, где-то что-то повлияло, но мы ничего не потеряли. Мы все сохранили. Это самое главное. Товарищи, у нас руки, ноги, голова – все есть, чтобы это возрождать, чтобы эту культуру прививать, рассказывать о ней. Не надо смотреть на примеры европейских видео, фильмов, каких-то персонажей. Ради бога. Мы о своем должны говорить больше.

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# Культурные традиции # общество # Кирилл Казаков # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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