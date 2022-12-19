Прямой эфир

Боровик о людях нетрадиционной ориентации: «Мы ни за кем не бегаем с пулемётом, но пускай это делают тихо»

19 декабря 2022 18:19
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Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».

Боровик о людях нетрадиционной ориентации: «Мы ни за кем не бегаем с пулемётом, но пускай это делают тихо»-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Меня больше всего волнует вопрос того, что мы потребители общемировой европейской культуры. Как мне взять и отказаться от айфона? Он не достижение мировой цивилизации? Или голливудские мультики, французские фильмы?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Вы же не встречали в Европе Зюзю или Деда Мороза.

Кирилл Казаков:
А это уже в зависимости от маркетинга. Но Jingle Bells в магазинах – это же часть нашей традиции последние 30 лет?

Боровик о людях нетрадиционной ориентации: «Мы ни за кем не бегаем с пулемётом, но пускай это делают тихо»-4

Вадим Боровик, политолог:
Не надо ни от чего отказываться. Надо создавать свою конкурентную продукцию. Но есть продукты, которые помогают развиваться и конкурировать, а есть продукты и технологии, которые направлены на разрушение общества.

Кирилл Казаков:
Технология превращения детей одного пола в другой.

Вадим Боровик:
Для чего нам с вами поддерживать идеологию однополых браков, где позволяется усыновлять детей? Я же не предлагаю вернуть 121 статью УК РСФСР. Мы ни за кем не бегаем с пулеметом, но пускай это делают тихо и никто об этом не знает.

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# Культура # общество # Кирилл Казаков # Ольга Чемоданова # Вадим Боровик # Фотофакт

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