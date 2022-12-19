Боровик о людях нетрадиционной ориентации: «Мы ни за кем не бегаем с пулемётом, но пускай это делают тихо»

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Меня больше всего волнует вопрос того, что мы потребители общемировой европейской культуры. Как мне взять и отказаться от айфона? Он не достижение мировой цивилизации? Или голливудские мультики, французские фильмы?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Вы же не встречали в Европе Зюзю или Деда Мороза.

Кирилл Казаков:

А это уже в зависимости от маркетинга. Но Jingle Bells в магазинах – это же часть нашей традиции последние 30 лет?