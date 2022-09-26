«Этой девочкой играют». Сергей Рачков прокомментировал случай в Dana Mall

Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасёт ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Кирилл Казаков, СТВ:

Нам запретов не хватает? Ну, давайте закроем Instagram, YouTube. Но все же говорят, что это можно обойти.