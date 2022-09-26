«Этой девочкой играют». Сергей Рачков прокомментировал случай в Dana Mall

Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасёт ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нам запретов не хватает? Ну, давайте закроем Instagram, YouTube. Но все же говорят, что это можно обойти.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, нет. Вопрос достаточно сложный, многомерный, но мы должны понимать, что сегодня работа в информационном пространстве строится не только через СМИ, соцсети. Надо смотреть шире. И вот как раз пример – Dana Mall. 12-летняя девочка собрала таки же.
Кирилл Казаков:
Разве никто не знал?
Сергей Рачков:
12 лет. Во-первых, этой девочкой играют. Вы, наверное, видели ее видео, когда она смотрит в сторону, ей подсказывают, что говорить. Там целая команда работает. То есть фактически из нее делают актрису. Но пока еще слабая актриса. О чем я хочу сказать? Надо на эту работу смотреть шире. В нее включено и образование. Система образования должна более активно включаться. Запреты ничего не дадут.
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