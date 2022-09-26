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Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк

26 сентября 2022 15:25
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Новости Беларуси. Свой Кветка Парк. В Бресте студент технического университета создал парк цветов и растений из более чем тысячи видов на территории родного вуза. Блогер и садовод Кирилл Вавренюк на протяжении четырех месяцев засаживал пять гектаров земли. Необычную идею студента поддержал ректор, и сегодня парк не просто любимое место отдыха, а магнит для всех горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодой садовод с радостью проводит и экскурсии для посетителей, когда позволяет время.

Наши корреспонденты познакомились ближе с рукотворной красотой.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-1

Сейчас я хочу вам показать то, что я успел за четыре месяца в Кветка Парке.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-4

За его цветочной жизнью следит более полусотни тысяч подписчиков в Instagram, сорта цветов уже носят его имя, а еще это самый молодой и узнаваемый садовник и флорист не только Бреста, а может, даже страны.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-7

Кирилл Вавренюк с детства погрузился в жизнь цветущих, а подростком вывел свой сорт клематисов. В мечтах был парк из своих же растений, а пока мечта о создании Кветка Парка – это творческий псевдоним парня – сбылась на территории родного университета.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-10

Кирилл Вавренюк, студент Брестского государственного технического университета, блогер, садовник:
Еще весной этого года на этом месте абсолютно ничего не росло. Я весной начал создавать эти композиции цветочные. И на данный момент уже здесь высажено за пять месяцев более полутора тысяч абсолютно разных видов растений. Цель Кветка Парка – вдохновить людей любить растения, показать, что существует такое огромное разнообразие всего. Только нужно прийти, увидеть, вдохновиться и дома выращивать. И ничего невозможного нет.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-13

Парень учится на факультете инженерных систем и экологии, но процессы масштабного землепользования не сравнятся с любовью к цветам. В одном из интервью Кирилл обмолвился, что мечтает создать свой парк цветов. Ректор его услышал и пригласил в университетский двор, чтобы на пяти гектарах создать неувядающую красоту. Более тысячи видов цветов и растений – здесь можно не просто наслаждаться, а всегда услышать еще и увлекательную экскурсию от создателя.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-16

Кирилл Вавренюк:
В моем Кветка Парке растет очень много разных пряных, полезных растений. Вот эвкалипт лимонный, у него листики сильно пахнут лимоном.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-19

Еще один экзот в Кветка Парке это пассифлора, которая у меня тут растет на опоре. Один цветочек один день цветет, но бутонов безумно много. Один из них расцвел сегодня. Безумно красивое растение, но конкретно этот вид пассифлоры несъедобный. Завязывают плодики, но они внутри пустые. То есть чисто декоративный.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-22

На этой клумбе у меня одна безумно красивенная композиция получилась из овсяницы голубой, за ней миртолистный молочай, это алиссум и голубая лобелия.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-25

Инициатива вовсе не наказуема, как принято считать. Инициатива поощряется, если в основе создание, а не разрушение. Реализацию молодых людей – их проектов и замыслов – готовы сегодня поддержать. Брестский технический университет – флагман в подготовке креативных специалистов в робототехнике, информатике, инженеринге, где в основе продукта труда новая идея или технология.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-28

Наталья Яловая, проректор Брестского государственного технического университета:
Когда Кирилл принес еще даже нарисованный на бумаге свой макет будущего парка, мы были поражены. Неужели это можно было все воплотить в жизнь? Но постепенно его мечта исполнилась. Все создано душевно. И мы видим, что инициатива студента может быть реализована в университете.

Блогер и самый молодой и узнаваемый садовник – парень создал в брестском университете свой Кветка Парк-31

Кветка Парк – это лучший пример созидательного труда на благо других. Огонь одного человека способен разжечь пламя в сердцах тех, кто рядом. Было бы желание.

# Растения и цветы # общество # Кирилл Вавренюк # Наталья Яловая # Лена Мельницкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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