«Нас ждут новые 1990-е». К чему может привести поражение России в Украине? Ответил политолог

С момента, как было заявлено о расширении Шанхайской организации сотрудничества, вся дипломатическая работа США и Великобритании против данного блока ведется по двум направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая и ключевая задача Запада – представить ШОС в качестве карманной организации Китая, где решения принимают исключительно в интересах КНР. Вторая линия – создание постоянной нестабильности, то есть разморозка старых военных конфликтов в Средней Азии и на Южном Кавказе, чтобы создать острые противоречия между странами ШОС. О том, что можно этому противопоставить, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главная, и пока самая реальная задача, для которой расширяют ШОС, – это расчеты в национальных валютах вместо доллара и евро. Сегодня они падают, и Западу надо сделать так, чтобы все другие валюты падали еще быстрее. Тогда доллар снова будет стабильным на фоне проблем других стран. А как быстро обесценить национальную валюту? Самый надежный способ – это война. Например, гривна с начала военной операции упала на 25 %. И это в условиях, когда Украину кредитует весь западный мир – там и валюта, и оружие, и финансовая помощь, которую не надо возвращать. Но поляки недавно запретили конвертацию гривны в злотый, то есть тот курс, который сегодня в Украине – это не рыночный курс.

Андрей Лазуткин:

Зато сразу после контрнаступления под Харьковом занялись самым главным – начали верстать бюджет на следующий год. И там расходы на армию – это ровно половина. И при этом у них 50 миллиардов долларов дефицита. На минуту, это 35 % от ВВП Украины, от всех товаров и услуг, которые они производят. И Зеленский рассчитывает, что эти деньги, которых нет, ему подарят или дадут в кредит. Он в этом уверен, раз такое закладывают в бюджет. И чтобы вы понимали, 50 миллиардов долларов – это примерно 10 белорусских бюджетов на текущий год. Вот столько стоит война, и одна Украина не потянула бы даже месяца таких расходов – на что и рассчитывали в начале операции. Но деньги дал Запад, им дали западное оружие. И как минимум еще год они будут воевать.

Андрей Лазуткин:

В идеале такая же картина должна быть в странах ШОС, куда мы вступили, то есть в Центральной Азии. И, может, так совпало, но на момент саммита, где нас принимали в организацию, было обострение в Карабахе, было обострение на границе Киргизии и Таджикистана. После саммита Байден заявил, что США готовы воевать с Китаем за Тайвань, а потом начались беспорядки в Иране. То есть они обозначили контуры будущих проблем. А есть еще Индия и Пакистан – тоже непростые страны с большим влиянием Британии. За внимание Запада там борются разные группы. Поэтому можно действовать не только подрывными методами, но и дипломатией. А пока самый кровавый конфликт – это Нагорный Карабах. После второй войны под армянским контролем осталось около 25 % – это столица и несколько районов. Но бои шли не там, а на новой армяно-азербайджанской границе. Это высоты, которые ранее были под контролем Армении, а теперь там стоит армия Азербайджана. И нет никакого военного фактора, который мог бы сдержать Турцию и Азербайджан, если они решат наступать. Только ОДКБ, которое пока воевать не готово.

И тут же в Армении обозначились американцы, прилетела Нэнси Пелоси. Обещала остановить Турцию, что мы как две страны НАТО между собой разберемся.

Моментально в Армении начались протесты, и вот плакаты против ОДКБ, а за ними бело-сине-белый флаг. Это русский легион в Украине, типа нашего батальона Калиновского. Как этот флаг попал в Армению? Ну, конечно, как-то сам собой. То есть это все постановка.

Андрей Лазуткин:

Тем не менее в России сразу начали говорить, что Пашинян плохой, предатель, уходит на Запад. Но откуда в Армении такая власть? Ее выбрали на честных выборах два раза. И когда люди голосовали за Пашиняна, тот говорил, что его «бархатная революция» не поменяет внешнюю политику Армении. Ну так всегда говорят на выборах в СНГ, чтобы успокоить Россию и чтобы она не вмешивалась. Мы тут боремся с коррупцией, с преступностью, с кланами. Точно также выбрали Санду в Молдове, да и Евромайдан начинался как борьба с коррупцией в окружении Януковича. И Зеленский шел на выборы с лозунгами, которые устраивали Россию, за мир и русский язык. Но как-то так везде получается, что на выборах люди голосуют за одно, а потом начинается что-то другое. И когда армяне голосовали за Пашиняна, они тоже не хотели разрыва с Россией. Но все меняется, и сегодня, к сожалению, некоторые армяне настроены против русских. Конечно, не бывает так, чтобы власть где-то поменялась, а отношения с Россией – нет. Смена власти – всегда окно возможностей для Запада. А Турция и Азербайджан – это еще и союзники Великобритании. Влиять на Азербайджан Россия напрямую не может – экспорт газа и нефти там происходит не в Россию и не через Россию. А Турция сегодня – это схема, чтобы обходить российские санкции, что выгодно и туркам, и русским. То есть американцы просчитали, что никакой резкой реакции не может быть, а США могут пообещать армянам повлиять на Турцию, например, через Британию. Вот здесь на видео Ильхам Алиев и Эрдоган встречаются в Нагорном Карабахе через год после боевых действий.

Андрей Лазуткин:

А в регионе есть еще Иран. Это союзник Армении, который тоже вступил в ШОС. В Армении есть иранские деньги, а, возможно, будет и что-то другое. Штатам это не нравится, и Иран пытаются загнать обратно в изоляцию. Это вторая главная задача, кроме создания военной нестабильности. А чем опасны войны в Средней Азии? Это не просто отдельные очаги, они все перетекают друг в друга. Самый яркий пример, когда в Первой карабахской войне воевал отряд Шамиля Басаева, известного полевого командира. Они туда приехали на джихад, но что-то им не понравилось. Вот Басаеву задают вопрос.

– Был разговор о том, что чеченские моджахеды пришли на помощь национальной армии Азербайджана. И была достигнута договоренность о том, что моджахеды помогают освобождать Нагорный Карабах взамен на трофеи, которые они захватывают у армян. И вроде бы эта договоренность была, но потом неожиданно по каким-то причинам чеченцы покинули Азербайджан. Что послужило этому причиной? Что там произошло, вы можете сказать? – Честно сказать. Мы туда приехали не ради трофеев, мы туда приехали на джихад, ради Аллаха, помочь. Но когда ситуацию там увидели, джихадом там и не пахло.

Андрей Лазуткин:

Их не надо звать, они сами к вам приедут. На любой войне на Кавказе и в Средней Азии появляются наемники, специалисты, профессионалы, которые не нашли себя в мирной жизни. Было, кстати, удобно, когда их можно было убивать дронами и самолетами где-то в Сирии, а не искать в подполье в Средней Азии. Но поскольку ИГИЛ разбили, бойцы джихада потянулись обратно. А потом мы удивляемся, как это в той же Киргизии, где живет шесть миллионов человек, было три цветные революции. Это, наверное, самая слабая страна, но непросто и в Таджикистане, и в Узбекистане. Вторая проблема Средней Азии – это горы. Там нет нормальных границ, и когда была советская власть, она держала общую границу с Афганистаном. Примерно то же самое сегодня пытается делать Россия, там стоят их военные базы. Но что происходит между республиками, как идет наркотрафик, никто не знает. И, говорят, проблемы не оттого, что киргизы хотят воевать с таджиками и узбеками и наоборот. А потому что центр не всегда контролирует те формирования, которые стоят у них на границе. Там есть и банды, и преступность – такое бывает в слабых государствах.

Андрей Лазуткин:

И если восточную Украину в военном плане можно пройти катком, хотя Россия этого не делает, то война в условиях горной Средней Азии – это будет новый Афганистан, только уже на территории России. Место опасное. И ОДКБ создавали в первую очередь для контроля Средней Азии. Но готовились к одному, а воюем сегодня в Украине. И многие спрашивают, что будет дальше. Очевидно, если Россия потерпит поражение в Украине, она будет сокращать военное присутствие везде. И в Южном Кавказе, и в Средней Азии, и в Сирии, и в Африке. А русские там не просто так, а чтобы уничтожать группировки, которые создает и финансирует Запад. Если вы не знали, ИГИЛ сегодня активно работает в Африке, по той же схеме, контролируя серые зоны.

И как только Россия, которая все это сдерживает, уйдет отовсюду, нас ждут новые 1990-е. Будет война в Кавказе, война в Средней Азии, проблемы в Казахстане, гражданские войны внутри республик, войны в Африке. По задумке, и ШОС, и ОДКБ должны ослабнуть и стрелять друг в друга. Даже Китаю Штаты начали угрожать войной за Тайвань. И такая тотальная война нужна только для одной цели – чтобы сохранять стабильность западных валют. А чтобы оплатить такую войну, вам напечатают доллары в любом объеме. Да, у них будет инфляция, кризис, доллар подешевеет еще на 50 %, но наши национальные валюты превратятся в бумагу из-за войны. И все это себя окупит.