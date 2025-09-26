300 млн евро убытков и остановленные заводы – считаем потери Польши от двухнедельной блокады границы

И это еще польские дальнобойщики и менеджеры транспортных кампаний не сказали свое громкое слово касательно недавнего 2-недельного закрытия белорусско-польской границы. А веские аргументы, в ответ на которые официальной Варшаве, очевидно, крыть нечем, у них есть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, у каждого грузоперевозчика, который на собственном кошельке прочувствовал всю абсурдность решения Варшавы, своя история. Но попробуем «прикинуть» хотя бы приблизительно. Итак, один день простоя грузовика на границе – это дополнительные расходы в 500-700 евро, а за две недели сумма вырастает до восьми тысяч и более. И это только на одну машину. А если помножить на несколько тысяч транспортных средств, застрявших на границе, получается от 100 до 200 миллионов евро дополнительного финансового бремени, которое легло на польскую транспортную отрасль.

Такими цифрами оперирует эксперт Изабелла Тыминьска в издании Trans.INFO и говорит об «эффекте домино»: ведь «задержки в поставках сырья привели к приостановке производства, что, в свою очередь, вылилось в несвоевременное выполнение заказов». И в этом смысле «заложниками ситуации» оказались далеко не только водители грузовиков.

А потому эксперты Польского экономического института уверены: «14-дневное закрытие границы «выльется» для компаний страны как минимум в 250-300 миллионов евро, а это серьезный удар по их конкурентоспособности». Но разве это аргумент для тех, кто в коридорах высшей польской власти принимает решения?!

Как, впрочем, и не аргумент для тех, кто принимает решения «покруче» в политических верхах Евросоюза. Классический пример – нескончаемые санкционные пакеты, которые «штампуют» в Брюсселе, – это когда еврочиновники продолжают наступать на одни и те же «грабли».

Точнее будет сказать, «по граблям ходят» рядовые граждане. Ведь именно им приходится платить за «санкционные забавы» своей власти. Так, ссылаясь на новую весеннюю «порцию» рестрикций, член Европейского парламента Эстер Гарсия пытается образумить своих коллег, ведь новые ограничения, которые повышают налог на ввоз удобрений из Беларуси и России, неминуемо приведут к увеличению их стоимости, а это дополнительное бремя для европейских фермеров. Всем ли оно под силу?!

Еще один пример – история с отказом от российского газа. По расчетам МВФ, это больнее всего ударит по Венгрии. Астрономические 10 миллиардов долларов и потеря 4 % ВВП – такие шокирующие цифры на днях публично процитировали в канцелярии венгерского премьера. Ну или, очевидно, политизированный выход наших прибалтийских соседей из энергокольца с Беларусью и Россией. Это неминуемо «грозит странам Балтии ростом цен на электричество и стагнацией промышленности». Иными словами, заплатят за это снова рядовые граждане, а вовсе не те, кто принимает такие решения в «теплых кабинетах».