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Губернатор Мурманской области: белорусские подрядчики уже заключают партнёрские договоры по строительству нового завода

08 сентября 2022 13:05
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Новости Беларуси. Беларусь наращивает партнерство с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября во Дворце Независимости обсудили взаимовыгодную перезагрузку сотрудничества с Мурманской областью. Делегацию региона во главе с губернатором Андреем Чибисом тепло принял Александр Лукашенко.  

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Губернатор Мурманской области: белорусские подрядчики уже заключают партнёрские договоры по строительству нового завода-1

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:  
Два новых направления, которые мы сегодня проговорили, – это сотрудничество в области животноводства (в том числе модернизация наших мощностей на севере) и взаимные возможности по строительству. Белорусские подрядчики уже после июньского визита моих коллег заключают партнерские договоры по строительству нового завода, участие в строительстве нового металлургического завода. Впервые с советского времени будет построен. И сегодня мы проговорили тоже возможность использования белорусских компаний в рамках развития жилищного строительства. Эта тема сегодня актуальна для Мурманской области.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Андрей Чибис # Фотофакт

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