Губернатор Мурманской области: белорусские подрядчики уже заключают партнёрские договоры по строительству нового завода

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Два новых направления, которые мы сегодня проговорили, – это сотрудничество в области животноводства (в том числе модернизация наших мощностей на севере) и взаимные возможности по строительству. Белорусские подрядчики уже после июньского визита моих коллег заключают партнерские договоры по строительству нового завода, участие в строительстве нового металлургического завода. Впервые с советского времени будет построен. И сегодня мы проговорили тоже возможность использования белорусских компаний в рамках развития жилищного строительства. Эта тема сегодня актуальна для Мурманской области.