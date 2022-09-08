Губернатор Мурманской области: белорусские подрядчики уже заключают партнёрские договоры по строительству нового завода

Новости Беларуси. Беларусь наращивает партнерство с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября во Дворце Независимости обсудили взаимовыгодную перезагрузку сотрудничества с Мурманской областью. Делегацию региона во главе с губернатором Андреем Чибисом тепло принял Александр Лукашенко.
«Это будет бомба». О чем Лукашенко говорил на встрече с главой Мурманской области?
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:
Два новых направления, которые мы сегодня проговорили, – это сотрудничество в области животноводства (в том числе модернизация наших мощностей на севере) и взаимные возможности по строительству. Белорусские подрядчики уже после июньского визита моих коллег заключают партнерские договоры по строительству нового завода, участие в строительстве нового металлургического завода. Впервые с советского времени будет построен. И сегодня мы проговорили тоже возможность использования белорусских компаний в рамках развития жилищного строительства. Эта тема сегодня актуальна для Мурманской области.