Наука, машиностроение и строительство. О чём договорились белорусский премьер и делегация из Мурманска?

На встрече главы государства и делегации из Мурманской области были обозначены основные направления совместной работы. А уже с премьер-министром диалог строился на тех вопросах, которые в ближайшем будущем могут стать точками роста двух экономик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это будет бомба». О чем Лукашенко говорил на встрече с главой Мурманской области? Читать здесь.

Взаимодействие в машиностроении, науке, строительстве. Развитие торговых и промышленных связей. Стороны предметно поговорили о возможном росте совместного товарооборота. Предприятия Мурманской области поставляют в нашу страну рыбное сырье, а Беларусь в свою очередь снабжает регион качественной мясной и молочной продукцией.

Отдельной темой встречи стало научно-техническое сотрудничество. Уже в ближайшее время на базе одного из мурманских университетов откроется белорусский учебный центр. Таким образом будет решаться вопрос подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей промышленности российского региона. Подобный совместный проект уже эффективно реализуется в Петербурге.