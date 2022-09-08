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Наука, машиностроение и строительство. О чём договорились белорусский премьер и делегация из Мурманска?

08 сентября 2022 16:05
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На встрече главы государства и делегации из Мурманской области были обозначены основные направления совместной работы. А уже с премьер-министром диалог строился на тех вопросах, которые в ближайшем будущем могут стать точками роста двух экономик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наука, машиностроение и строительство. О чём договорились белорусский премьер и делегация из Мурманска?-1

Взаимодействие в машиностроении, науке, строительстве. Развитие торговых и промышленных связей. Стороны предметно поговорили о возможном росте совместного товарооборота. Предприятия Мурманской области поставляют в нашу страну рыбное сырье, а Беларусь в свою очередь снабжает регион качественной мясной и молочной продукцией.

Наука, машиностроение и строительство. О чём договорились белорусский премьер и делегация из Мурманска?-4

Отдельной темой встречи стало научно-техническое сотрудничество. Уже в ближайшее время на базе одного из мурманских университетов откроется белорусский учебный центр. Таким образом будет решаться вопрос подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей промышленности российского региона. Подобный совместный проект уже эффективно реализуется в Петербурге.

Наука, машиностроение и строительство. О чём договорились белорусский премьер и делегация из Мурманска?-7

В фокусе внимания также АПК и жилищное строительство. Глава белорусского правительства подчеркнул, что Мурманская область является давним и надежным партнером нашей страны. А это особенно важно, когда на оба государства давят западные санкции. Как подчеркнул Роман Головченко, это самое лучшее время подвести итоги и обозначить задачи на будущее. К слову, среди перспективных направлений – поставки пассажирского транспорта, автомобильной и дорожной техники.

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Андрей Чибис # Александр Лукашенко # Фотофакт

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