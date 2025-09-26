В Минске состоялось торжественное открытие почётного консульства Мексики в Беларуси

Еще один шаг в активизации двусторонних контактов сделали Беларусь и Мексика. В Минске официально начало работу почетное консульство латиноамериканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе страны выступают за мир, свободу и независимость. Эти принципы являются хорошей основой для активизации двусторонних контактов.

Дипломатическое представительство призвано содействовать расширению политических связей, а также усилить торгово-экономическое сотрудничество. Еще один аспект деятельности – продвижение туризма и упрощение поездок белорусских путешественников в Мексику.