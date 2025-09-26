В Минске состоялось торжественное открытие почётного консульства Мексики в Беларуси
Еще один шаг в активизации двусторонних контактов сделали Беларусь и Мексика. В Минске официально начало работу почетное консульство латиноамериканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обе страны выступают за мир, свободу и независимость. Эти принципы являются хорошей основой для активизации двусторонних контактов.
Дипломатическое представительство призвано содействовать расширению политических связей, а также усилить торгово-экономическое сотрудничество. Еще один аспект деятельности – продвижение туризма и упрощение поездок белорусских путешественников в Мексику.
Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Беларуси:
Открытие почетного посольства – это большой шаг в укреплении сотрудничества между Беларусью и Мексикой. Перед почетным послом будет стоять задача – развивать в первую очередь торгово-экономические отношения, усиливать культурные связи и оказывать поддержку мексиканцам, которые живут в Беларуси.
Юрий Дашкевич, почетный консул Мексиканских Соединенных Штатов в Минске:
Для меня это огромная честь и глубокая ответственность – принять обязанности почетного консула. В первую очередь, конечно, шаги будут направлены на способствование развитию двусторонних торгово-экономических отношений. И, конечно, поддержка культурного и гуманитарного диалога, а также всесторонняя поддержка мексиканских граждан в Минске.
В ближайших планах почетного консула – наладить поставку льна в североамериканскую страну. А также открыть в Минске ресторан национальной мексиканской кухни.
Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Я думаю, мы прекрасно дополняем друг друга с точки зрения экономики, культуры. Мы сотрудничаем, мы знаем друг друга. У нас никогда нет вопросов религиозного, культурного, национального характера. Мы выступаем за мир, за свободу, за независимость.
Уже завтра граждане двух стран получат возможность больше узнать друг о друге. В Минске пройдет фестиваль мексиканской культуры. В программе – традиционная музыка, танцевальные мастер-классы и, конечно, угощения блюдами национальной кухни. Праздник будет организован при поддержке А1. Компания входит в международную группу A1 Group, которая больше 10 лет является частью транснационального холдинга America Movil, одного из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире со штаб-квартирой в Мексике.
*На правах рекламы.