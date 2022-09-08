«Это будет бомба». О чём Лукашенко говорил на встрече с главой Мурманской области?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, при вашем участии мы этим вопросом интересовались. Притом уже в самом близком приближении. Должен сказать, что по всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что мы очень тесно привязаны на настоящее время и уже работаем в районе Петербурга. Вы знаете, мы с президентом России там побывали, он мне показал лично все места, где можно работать. Удивительно, что до 100 метров все побережье знает. Кстати, он мне задал вопрос: ты хочешь в Мурманской области работать? Говорю: непременно. В одну корзину, говорю, яйца не кладут… Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем. Поэтому мы, в принципе, договорились. Есть там, по-моему, небольшой вопрос, который касается стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. Знаю, что это вопрос федерального правительства. Тем не менее, если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление. Через Северный Ледовитый океан поставка грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба.