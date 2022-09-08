«Это будет бомба». О чём Лукашенко говорил на встрече с главой Мурманской области?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает партнерство с российскими регионами. 8 сентября во Дворце Независимости обсудили взаимовыгодную перезагрузку сотрудничества с Мурманской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию региона во главе с губернатором Андреем Чибисом тепло принял Александр Лукашенко.
Несмотря на то, что Мурманск одним из первых начал сотрудничать с Беларусью, потенциал экономических взаимоотношений за годы не исчерпан. Под общим для стран-союзниц импортозамещающим девизом Минск и Мурманск могут делать больше. Стратегический сейчас вопрос – логистика. Мурманские порты открыты для белорусских компаний. Освободить для нас готовы и другие торговые дороги.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, при вашем участии мы этим вопросом интересовались. Притом уже в самом близком приближении. Должен сказать, что по всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что мы очень тесно привязаны на настоящее время и уже работаем в районе Петербурга. Вы знаете, мы с президентом России там побывали, он мне показал лично все места, где можно работать. Удивительно, что до 100 метров все побережье знает. Кстати, он мне задал вопрос: ты хочешь в Мурманской области работать? Говорю: непременно. В одну корзину, говорю, яйца не кладут… Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем. Поэтому мы, в принципе, договорились. Есть там, по-моему, небольшой вопрос, который касается стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом. Знаю, что это вопрос федерального правительства. Тем не менее, если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление. Через Северный Ледовитый океан поставка грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба.
Что касается товарооборота, его рост по итогам первого полугодия есть, но с выраженным дисбалансом – мы продаем российскому региону меньше. Найти равновесие и даже прибавить можно по многим позициям. Крайне высокая заинтересованность к продукции БелАЗа. В Мурманске к робким попыткам европейских партнеров вернуться относятся категорично. В связи с этим фокус внимания сместился на белорусских машиностроителей.
Сегодня на встрече у Президента стороны договорились также о поставках городского транспорта, снегоуборочной и шахтной техники. Сотрудничать будем по двум новым направлениям – животноводство и строительство. Причем в сельском хозяйстве намечается проект-флагман. Наши специалисты готовы, исследуя природные особенности региона, строить агропроект под ключ.
«Что говорит народ?» Александр Лукашенко провёл встречу с Натальей Кочановой.