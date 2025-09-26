Рыженков: ИИ может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля

Из Москвы перемещаемся в Нью-Йорк, где продолжается 80-я сессия Генассамблеи ООН, собравшая около 150 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Нашу страну представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь 27 сентября принимает эстафету за трибуной ООН в 21:00 по минскому времени. Впрочем, белорусские дипломаты успели задать тон дискуссии. Так, 26 сентября Максим Рыженков выступил на открытых дебатах Совбеза ООН, посвященных искусственному интеллекту. Рыженков: Запад создаёт «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта. Читайте здесь.

Беларусь предостерегла мировое сообщество от превращения многообещающей технологии в орудие тотального уничтожения. Глава нашего МИДа небезосновательно раскритиковал Запад, заявив о возведении «силиконового занавеса» в сфере искусственного интеллекта. Он, конечно, не такой беспросветный, как железный, однако угроза от него в разы выше. Так, Максим Рыженков подчеркнул, что Запад уже способен поработить технологически зависимые регионы. Это, по его словам, может вылиться в своего рода неоколониализм в эпоху искусственного интеллекта.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что, имея способность самообучению, этот инструмент – искусственный интеллект – может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля. Об этом многие говорили тоже в эти дни. Это все подводит нас к ключевому вопросу. Искусственный интеллект должен быть подконтрольным человеку. Разработка искусственного интеллекта должна быть направлена на улучшение жизни человека и сохранение его достоинства. Правильным шагом в этом направлении рассматриваем недавнюю инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которую Беларусь всецело поддерживает.