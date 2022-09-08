«Выявили победителями 27 человек». В столице проводят конкурс «Минский мастер»
Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Наверное, странно говорить о том, что это честь, когда человека признают «Минским мастером» в рамках своей профессии. Как это стимулирует на дальнейшую деятельность?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Беларуси:
Это на самом деле мастера своего дела. В этом году мы проводили конкурс и выявили победителями 27 человек. Что отрадно, семь человек – это молодежь до 31 года. То есть мы говорим, что уже в возрасте 20 лет есть высокие профессионалы, которые дают фору любому в этой профессии. Это очень хороший стимул для работников, потому что помимо финансовой поддержки это и повышение квалификации, которая им дается, стимулирование в виде надбавок в течение года. Эти люди приобретают очень хороший опыт и еще больше стремятся в следующем году показать свои результаты уже на следующем конкурсе минских мастеров.
Екатерина Забенько:
Растет престиж рабочих профессий, что немаловажно, вместе с зарплатой зачастую. Недавно начался учебный год. Как стимулировать молодежь к труду, чтобы они стремились и получать образование, и достигать каких-то профессиональных успехов, стремиться к карьерному росту?
Александр Щекович:
Как раз конкурс и задумывался для престижа рабочей профессии. Мы сегодня говорим, что рабочий человек – это не просто, как было принято, синий воротничок – белый воротничок. Это престижная работа, и без этих людей не будет жизни в городе. Это основа, артерия нашего города. Мы прививаем это нашим учащимся. На самом конкурсе наши коллеги приглашают учащихся лицеев, колледжей, чтобы они могли увидеть воочию, в какую профессию они пришли и каких высот достигают люди обычных рабочих профессий.
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