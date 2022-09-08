«Выявили победителями 27 человек». В столице проводят конкурс «Минский мастер»

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Наверное, странно говорить о том, что это честь, когда человека признают «Минским мастером» в рамках своей профессии. Как это стимулирует на дальнейшую деятельность?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Беларуси:

Это на самом деле мастера своего дела. В этом году мы проводили конкурс и выявили победителями 27 человек. Что отрадно, семь человек – это молодежь до 31 года. То есть мы говорим, что уже в возрасте 20 лет есть высокие профессионалы, которые дают фору любому в этой профессии. Это очень хороший стимул для работников, потому что помимо финансовой поддержки это и повышение квалификации, которая им дается, стимулирование в виде надбавок в течение года. Эти люди приобретают очень хороший опыт и еще больше стремятся в следующем году показать свои результаты уже на следующем конкурсе минских мастеров. Екатерина Забенько:

Растет престиж рабочих профессий, что немаловажно, вместе с зарплатой зачастую. Недавно начался учебный год. Как стимулировать молодежь к труду, чтобы они стремились и получать образование, и достигать каких-то профессиональных успехов, стремиться к карьерному росту?