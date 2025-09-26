Посев озимых в Гомельской области планируют завершить к началу октября

Гомельские аграрии приближаются к середине пути в севе озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент делают не только на темпе, но и на качестве. Зерна, которые сейчас лягут в землю, станут основой будущего урожая.

Аграрии понимают важность труда. Так, Геннадий Черниченко трудится в поле весь световой день. Для механизатора с 15-летним стажем в хозяйстве «Комаринский» напряженный график в сезон – уже привычка.

Геннадий Черниченко, механизатор сельхозпредприятия «Комаринский»: С утра до вечера. Мы привыкли так работать. В семь начинаем, в восемь заканчиваем. Бывают сложности, но мы терпеливые.

Александр Ничесов, директор сельхозпредприятия «Комаринский»: Подготовка почвы под второй раз дискования проводим под посев озимой пшеницы. Именно эта площадь подготавливается. Внесли калийные, фосфорные удобрения, сейчас подготовим площадь и пригоним трактор. «Амазонкой» будем сеять озимую пшеницу.

В планах обработать 26 гектаров пшеницы и переходить на рожь. К слову, по скорости сева озимых Брагинский район входит в тройку лидеров юго-восточного региона вместе с Мозырским и Октябрьским.

Председатель облисполкома Иван Крупко поставил перед хлеборобами задачу – проходить минимум по 10 тысяч гектаров в день. При необходимости организовать двухсменную работу на пахоте и подготовке почвы. Завершить посев планируют к началу октября.