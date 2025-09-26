Средняя Азия, Латинская Америка и Африка. Как «Агропищепром» вышел на новые рынки в условиях санкций?
Нас бьют – мы летаем. Похоже, именно этим принципом руководствуются белорусские предприятия, которые смогли не только выстоять под натиском санкций, но и превратить производства в процветающие. Очередной пример, как расширились рынки сбыта. Предприятие по производству оборудования для пищевых производств – от мясного до молочного – завершило инвестиционный проект и почти в 2 раза нарастило мощности. Уход западных компаний и санкции сработали как катализатор. Это позволило белорусскому производителю укрепить позиции в странах Средней Азии, найти партнеров в Латинской Америке, выйти на рынок Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запуск производственной площадки – это освоение новых видов продукции и создание 60 дополнительных рабочих мест. Подробности – у Кристины Протосовицкой.
Больше, чем половина футбольного поля! Ровно на столько приросли площади одного из крупнейших производителей оборудования для пищевой промышленности. Из нержавеющей стали создают сложные механизмы и конструкции, а в так называемое «железо» закладывают интеллект – программное обеспечение, способное выполнять любые команды. Чтобы будущее пищевое оборудование стало надежным «напарником» технологу.
На расширенных площадях предприятие планирует наладить выпуск новых видов продукции. Коллектив уже пополнили 60 специалистов. Спрос растет, и нужно быть готовым реагировать. Новый производственный корпус оснастили 6 высокотехнологическими китайскими станками. Планируют увеличить ассортимент выпускаемого оборудования для мясообработки, чтобы через 2-3 года создавать мясокомбинаты «под ключ».
Иван Карпик, директор предприятия «Агропищепром»:
Мы планируем увеличить объем производства в 3 раза. Основной рынок сбыта – это Российская Федерация. Мы сейчас активно развиваем Африку, поставки идут в Таиланд и Шри-Ланку, Индию. Мы представлены на всех мясокомбинатах Беларуси.
На внешние рынки предприятие поставляет до 80 % пищевого оборудования. За прошлый год приросли в экспорте в полтора раза. Укрепили позиции в СНГ и разворачиваются в сторону новых континентов. Санкции переориентировали сбыт, а государство в свою очередь создает условия для развития.
Вадим Кравчук, глава администрации свободной экономической зоны «Брест»:
Есть таможенные льготы, которые позволяют предприятию на льготных условиях ввозить составляющие определенные, ввоз оборудования по нулевой ставке таможенной пошлины. Есть и налоговые льготы – налог на землю, недвижимость. Формируется и цена, с которой предприятие выходит на новые рынки сбыта. Эти условия позволяют делать конкурентоспособную продукцию. Самое главное – создаются новые рабочие места.
Подробности в видео.