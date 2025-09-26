Средняя Азия, Латинская Америка и Африка. Как «Агропищепром» вышел на новые рынки в условиях санкций?

Нас бьют – мы летаем. Похоже, именно этим принципом руководствуются белорусские предприятия, которые смогли не только выстоять под натиском санкций, но и превратить производства в процветающие. Очередной пример, как расширились рынки сбыта. Предприятие по производству оборудования для пищевых производств – от мясного до молочного – завершило инвестиционный проект и почти в 2 раза нарастило мощности. Уход западных компаний и санкции сработали как катализатор. Это позволило белорусскому производителю укрепить позиции в странах Средней Азии, найти партнеров в Латинской Америке, выйти на рынок Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше, чем половина футбольного поля! Ровно на столько приросли площади одного из крупнейших производителей оборудования для пищевой промышленности. Из нержавеющей стали создают сложные механизмы и конструкции, а в так называемое «железо» закладывают интеллект – программное обеспечение, способное выполнять любые команды. Чтобы будущее пищевое оборудование стало надежным «напарником» технологу.

На расширенных площадях предприятие планирует наладить выпуск новых видов продукции. Коллектив уже пополнили 60 специалистов. Спрос растет, и нужно быть готовым реагировать. Новый производственный корпус оснастили 6 высокотехнологическими китайскими станками. Планируют увеличить ассортимент выпускаемого оборудования для мясообработки, чтобы через 2-3 года создавать мясокомбинаты «под ключ».